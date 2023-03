Υγεία - Περιβάλλον

Κορυδαλλός: Οικοτροφείο “ΦΑΡΟΣ” για ψυχογηριατρικούς ασθενείς

Τα εγκαίνια του Οικοτροφείου ΦΑΡΟΣ για ψυχογηριατρικούς ασθενείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, τελέστηκαν στον Κορυδαλλό, παρουσία της Υφυπουργού Υγείας, Ζωής Ράπτη, καθώς και της Μίνας Γκάγκα.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Υγείας, «Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της αποασυλοποίησης και της επανένταξης των ψυχογηριατρικών ασθενών στην κοινότητα έγινε σήμερα με τα εγκαίνια του Οικοτροφείου «ΦΑΡΟΣ», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, τα οποία τέλεσαν η Aναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα και η Yφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Βασικός στόχος του Οικοτροφείου, που βρίσκεται στην περιοχή του Κορυδαλλού, αποτελεί η μετακίνηση 15 χρόνιων ψυχογηριατρικών ασθενών, ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών, που κάλυπταν ισάριθμες κλίνες στα Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών του Ψ.Ν.Α.. Με αυτό τον τρόπο προχωράμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με την αποσυμφόρηση των ψυχιατρικών κλινικών και την παράλληλη δημιουργία μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην κοινότητα.

Η Μονάδα αυτή υλοποιείται σήμερα με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής (2014-20) και στην συνέχεια, θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Η λειτουργία των οικοτροφείων για ψυχογηριατρικούς ασθενείς εντάσσεται στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία, που προβλέπουν την ολοκλήρωση της κατάργησης της ιδρυματικής περίθαλψης, την κατάργηση των Τμημάτων Χρονίων Ασθενών στα εναπομείναντα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ, με παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών για άτομα με νόσο Αλτσχάϊμερ και συναφείς διαταραχές, καθώς και την ανάπτυξη της Ψυχογηριατρικής.

Παράλληλα, προάγει την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

Η Μονάδα στελεχώνεται με το απαιτούμενο προσωπικό που περιλαμβάνει 14 νοσηλευτές, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον, διαθέτει τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρέχει υπηρεσίες διαμονής και παρακολούθησης, με στόχο την φροντίδα της ψυχικής υγείας των ωφελουμένων, την διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων και την ισότιμη αντιμετώπισή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τις δύσκολες συνθήκες της ζωής τους.

Με την λειτουργία του, το Οικοτροφείο συμβάλλει, τόσο στην διατήρηση και την ενίσχυση των ατομικών δεξιοτήτων, όσο και στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών, με εξειδικευμένα ατομικά θεραπευτικά προγράμματα.

Παράλληλα, η απελευθέρωση 15 κλινών των Ψυχιατρικών Τμημάτων Εισαγωγής του Ψ.Ν.Α. ανακουφίζει το Τμήμα Εισαγωγών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου και βελτιώνει τις συνθήκες διαμονής και φροντίδας των πασχόντων, σύμφωνα με ό,τι ορίζουν τα πρωτόκολλα.

Κατά την τέλεση των εγκαινίων, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Εγκαινιάζουμε μια εξαιρετική δομή, που μπορεί να περιθάλψει ασθενείς με θέματα ψυχικής υγείας. Ασθενείς που πρέπει να ζουν έξω από τα νοσοκομεία, αλλά με στήριξη για τη καθημερινότητα τους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημιούργησε ειδικό χαρτοφυλάκιο για την Ψυχική Υγεία και το ανέθεσε στην Υφυπουργό Ζωή Ράπτη. Είναι, όπως είπα, η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στη χώρα μας και είναι κεφαλαιώδες, γιατί η Ψυχική Υγεία μας αφορά όλους και γιατί τα βήματα τα βλέπετε στην πράξη. Να πω επίσης ότι η συνεργασία, όχι μόνο μέσα στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο, αλλά και με την Περιφέρεια είναι πάρα πολύ δημιουργική και αποτελεσματική. Η Περιφέρεια Αττικής με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη στέκεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και βοηθά ουσιαστικά και οικονομικά μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας διαθέτει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που μπορώ λοιπόν να δηλώσω είναι ότι έχει γίνει πραγματικά μια ουσιαστική προσπάθεια, μέρος της οποίας βλέπετε σήμερα. Γι' αυτό, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, πρώτα την κυρία Ράπτη που ανέλαβε το σχεδιασμό και την αναβάθμιση στην Ψυχική Υγεία, αλλά και τον κύριο Πατούλη, όλη την Περιφέρεια Αττικής και φυσικά όλους τους εργαζόμενους, τη Διοίκηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και τη διοικήτρια Δέσποινα Τσαγδή. Εύχομαι πραγματικά καλές συνθήκες και ψυχική υγεία για όλους τους ασθενείς και ικανοποίηση για τους εργαζόμενους».

Η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη τόνισε:

«Στο πλαίσιο της προώθησης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, της αποασυλοποίησης, της υποστήριξης των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους και της αποσυμφόρησης των νοσοκομείων από τα ψυχογηριατρικά περιστατικά, δημιουργούμε μια σειρά δομών μέσα στην κοινότητα, σαν το Οικοτροφείο που εγκαινιάζουμε σήμερα, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του στίγματος και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών».

Χάρη στην αγαστή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, πετύχαμε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Αττικής (2014-20), ώστε να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή και η στελέχωση του οικοτροφείου. Στο ίδιο πλαίσιο, θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια του δεύτερου οικοτροφείου Ψ.Ν.Α. στο Δήμο Φυλής και δύο αντίστοιχων δομών του Δρομοκαϊτείου. Τέλος, με τον Περιφερειάρχη Αττικής εργαζόμαστε για την ένταξη νέων δομών στο τρέχον ΕΣΠΑ».

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, Χρήστου Ροϊλού, της Υποδιοικήτριας της 2ης ΥΠΕ, Μαρίας Δίπλα και της Διοικήτριας του Ψ.Ν.Α., Δέσποινας Τσαγδή, καθώς και του Διοικητή του Δρομοκαϊτείου, κ. Ευάγγελου Κονταξάκη, του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α., του Επιστημονικά Υπεύθυνου του προγράμματος του οικοτροφείου, του προσωπικού του Ψ.Ν.Α».

