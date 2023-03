Life

“The 2Night Show” - Μανωλάκου: Οι “Παγιδευμένοι”, το διαζύγιο, η νόσος και η μητρότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, το “παιχνίδι” των αριθμών και ο πολύχρονος δεσμός με συνάδελφο της. Αποκαλυπτική για την ζωή και την καριέρα της ήταν η Σοφία Μανωλάκου, μιλώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Σοφία Μανωλάκου ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τρίτης και μίλησε για τους πρώτους της ρόλους και στις πρώτες εμφανίσεις στην τηλεόραση στην εκπομπή «Καλημερούδια», με την Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Είναι πολύ δύσκολο το ζωντανό. Το μόνο κοινό του ηθοποιού και του παρουσιαστή είναι η “έκθεση”» σχολίασε για το πέρασμά της από την παρουσίαση.

Η ηθοποιός έζησε με τον πατέρα της και τον αδερφό της μετά από το διαζύγιο των γονιών της. Όπως είπε, «Όταν χώρισαν οι γονείς μου και εγώ και ο αδερφός μου πήγαμε να ζήσουμε με τον μπαμπά μου. Έγινε πολύ ομαλά αυτό. Ήταν σαν φυσική εξέλιξη να συμβεί αυτό, δεν υπήρχε ποτέ θέμα επιλογής».

Μετακόμισαν στις Κροκεές κι εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια, ενώ αποκάλυψε πως ο Νικηφόρος Βρεττάκος ήταν στην οικογένειά της: «Ο Νικηφόρος Βρεττάκος ήταν αδελφός της γιαγιάς μου. Τον πρόλαβα», είπε για τον μεγάλο ποιητή.

Η Σοφία Μανωλάκου πέρασε δύσκολα τα πρώτα χρόνια: «Όταν έφυγα από την Αθήνα ήταν δύσκολα γιατί ήμουν στην εφηβεία. Φοβόμουν ότι τα παιδιά δεν θα με αποδεχτούν και κλείστηκα στο καβούκι μου», σχολίασε για την εφηβεία της.

Αναφέρθηκε στη 14χρονη σχέση της με τον γνωστό ηθοποιό, Σπύρο Σπαντίδα και στο γεγονός πως φοβάται μήπως δεν γίνει σωστή μητέρα, αναφέροντας: «Με πιάνει ο φόβος αν θα ήμουν σωστή μητέρα, αυτό με πνίγει. Σκέφτομαι αν θα μπορώ να το μεγαλώσω μόνη μου. Δεν θέλω να κάνω παιδί επειδή έχω ένα πολύ καλό πατέρα ή σύντροφο δίπλα μου, θέλω να κάνω παιδί επειδή εγώ μπορώ να το κάνω».

Αυτό που την ταλαιπωρεί για χρόνια στην καθημερινότητά της, η Σοφία Μανωλάκου είναι πως πάσχει από τη νόσο του Crohn, λέγοντας «Είναι η νόσος Crohn, γαστρεντερολογικής φύσης. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πού πιο σοβαρά από εμένα σύμφωνα και με τον γιατρό μου, οπότε όταν μιλώ για αυτό δημόσια προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτική γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν πολύ. Εγώ το έχω κρατήσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Έπαιρνα αγωγή και τώρα είμαι με πιο ήπια. Είχα χάσει αρκετά κιλά. Ψάξαμε γιατί έγινε όλο αυτό και τώρα το έχουμε σε πολύ καλό επίπεδο. Παίζει ρόλο κι η ψυχολογία στα αυτοάνοσα πάρα πολύ. Τουλάχιστον στην δική μου περίπτωση… Θεωρώ ότι εμφανίστηκε από το άγχος και γενικά στα αυτοάνοσα θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία»,

Η Σοφία Μανωλάκου μίλησε και για τον ρόλο της στην σειρά «Παγιδευμένοι» του ΑΝΤ1. Στην ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου αν θα συνεχίσει η σειρά και για δεύτερη σεζόν, η ηθοποιός δήλωσε ότι πιστεύει πως θα υπάρξει συνέχεια μετά από την μεγάλη επιτυχία που σημειώνει. Αν και δεν έχει καμιά επίσημη ενημέρωση. Βέβαια ο ρόλος της Δώρας που υποδύεται δεν γνωρίζει αν θα υπάρχει, γιατί θα υπάρξει ανατροπή στο σενάριο στα επόμενα επεισόδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο - Θα ρίξουμε άπλετο φως στο τι έγινε στα Τέμπη

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι αστυνομικοί που έσωσαν τα παιδιά από το αυτοκίνητο με τις φιάλες υγραερίου (βίντεο)

Στις ράγες ξανά τα τρένα και ο προαστιακός - Τα δρομολόγια και τα νέα αυστηρά μέτρα