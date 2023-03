Παράξενα

“The 2Night Show” - Σλίδης: Η υπερφυσική δύναμη και το Ρεκόρ Γκίνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ζωή του στην Ουκρανία και τις “αταξίες” του στην Ελλάδα, τα εντυπωσιακά βίντεο και τους πολυάριθμους ακολούθους του στο διαδίκτυο.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν την Τρίτη και ο Ευγένιος Σλίδης.

Ο νεαρός Fitness Content Creator, με την «υπερφυσική» δύναμη, τα εντυπωσιακά βίντεο και τους εκατομμύρια ακόλουθους στο διαδίκτυο, μοιράστηκε την ενδιαφέρουσα διαδρομή της ζωής του.

Ο Ευγένιος Σλίδης μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Ουκρανία, για τα χιλιόμετρα που έκανε καθημερινά για να πάει στο σχολείο, καθώς και για τον παππού και την γιαγιά του, που εκπαίδευσαν το μυαλό και το κορμί του, θέτοντας τις σωστές βάσεις για το μέλλον του.

Αναφέρθηκε και στην ζωή του στην Ελλάδα, τις καταχρήσεις, την κατάθλιψη και τη στιγμή που ανακάλυψε τη ξεχωριστή δύναμη που έκρυβε μέσα του, με τη βοήθεια του πατέρα του.

Εξηγεί πως κατάφερε να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο και να μπει στο βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες!

Εξηγεί ποιο βίντεο που “ανέβασε”, του έφερε την τιμωρία με «φυλακή» όταν ήταν φαντάρος, αλλά και για την «επώδυνη» εμπειρία του στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»;

Ακόμη, έκανε στο στούντιο μια σειρά εντυπωσιακών ασκήσεων, σηκώνοντας στην πλάτη του μέχρι και… τον Γρηγόρη!

Ειδήσεις σήμερα:

Στις ράγες ξανά τα τρένα και ο προαστιακός - Τα δρομολόγια και τα νέα αυστηρά μέτρα

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι αστυνομικοί που έσωσαν τα παιδιά από το αυτοκίνητο με τις φιάλες υγραερίου (βίντεο)

Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο - Θα ρίξουμε άπλετο φως στο τι έγινε στα Τέμπη