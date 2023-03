Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τετάρτης και η Σελήνη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Για μια «πιο καλή ημέρα σήμερα», λόγω της νέας θέση της Σελήνης, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «μπορούμε να κάνουμε πολλά σήμερα: επιχειρηματική δράση, συναντήσεις, συζητήσεις».

«Η συναισθηματική ζωή επίσης μπορεί να είναι καλύτερη», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Μάλιστα, όπως είπε η αστρολόγος, «επιτέλους φεύγει ο Άρης από τους Διδύμους».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

