Κοινωνία

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Πώς παρέσυρε τα θύματά του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στον ΑΝΤ1 γονείς και μαθητές του προπονητή Τάε Κβον Ντο, που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικων αθλητριών του.

Της Κέλυς Χεινοπώρου και του Θάνου Κλωνόπουλου

Σε σοκ γονείς και νεαροί αθλητές του προπονητή από την Ηλιούπολη. Ο 44χρονος, γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής του ταε κβο ντο με διακρίσεις και μετάλλια, κατηγορείται ότι από το 2009 εως το 2020 είχε βιάσει κατά συρροή 5 ανήλικες αθλήτριές του , ηλικίας από 12 εως 16ετών . Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη βάση εντάλματος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

"Πέσαμε από τα σύννεφα, είχε πάντα ανοιχτές κουρτίνες, δεν βλέπαμε περίεργες συμπεριφορές" είπε πατέρας αθλητή του 44χρονου που κατηγορείται.

Ο 44χρονος, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, φαίρεται να προσέγγιζε τις ανήλικες αθλήτριες του αρχικά με κολακευτικά σχόλια για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, εν συνεχεία φέρεται να έπειτα τα ίδια και τους γονείς τους να ακολουθήσουν το αγωνιστικό τμήμα και έτσι σταδιακά κατάφερνε να τις απομονώσει στο γυμναστήριο , σε ατομικές προπονήσεις μαζί του.

"Υπήρχαν ατομικές προπονήσιες, όπως αγόρια και κορίτσια όταν είχε αγώνες" τονίζει πρώην αθλητής του συγκεκριμένου προπονητή.

Μάλιστα, ο προπονητής Ταε Κβον Ντο Ιωάννης Χιωτάκης, ο οποίος γνωρίζει εδώ και χρονια τον κατηγορούμενο συνάδελφό του μιλά για περίεργες συμπεριφορές."…από το 2008 τον έβλεπα με κορίτσια, ίσως είναι αυτά τα θύματά του από καταγγελία… τον είχαμε δει με αυτοκίνοτο με μηχανάκι με κορίτσια, είχα διαμαρτυρηθεί , τις πήγαινε σπίτι ...αντέδρασα"





Μετά τον χωρισμό του , ο 44χρονος φέρεται να διέμενε πάνω από το γυμναστήριο , σε χώρο δίπλα από τα ντους και τα αποδυτήρια των αθλητών. Σύμφνα με τα όσα φέρεται να είπαν τα 5 ενήλικα σήμερα κορίτσια , τα οποία τον κατήγγειλαν στις αρχές για συστηματική σεξουαική κακοποίηση, ο χώρος αυτός είχε γίνει το κολαστήριό τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους όπου διέμενε αλλά και στα οχήματα του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, δύο tablet, τρία laptop, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης, τα οποία θα γίνουν φύλλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια των αρχών

Με μια οργισμένη επιστολη η ελληνική ομοσπονδία Ταε Κβον Ντο , αφού διευκρίνησε ότι δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία για το συγκεκριμένο μέλος της από τους γονείς ή από τις ίδιες της αθλήτριες, ανακοίνωσε την άμεση διαγραφή του 44χρονου.

Ο Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ταε Κβον Ντο ανέφερε πως «ειδοποιήσαμε τον κ. Αυγενάκη , θα έχουμε συνάντηση και θα ζητήσουμε την αφάιρεση της άδειας ασκήσεωνς επαγγέλματος από τον συγκεκριμένο προπονητή...για εμάς είναι παρελθόν

Ο εκπρόσπωος της ομοσπονδίας, Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης ήταν και γείτονας του συγκεκριμένου προπονητή και είπε χαρακτηριστικά πως "δεν είχε δώσει δικαιώματα, επικοινωνιακός κτλ κτλ» + 9.00 «οι γονείς όμως δεν πρέπει να βγάλουν τα παιδιά τους από τν αθλητισμό"

Μέχρι στιγμής, ο συγκεκριμένος άνδρας κατηγορείται για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Εφετείο Αθηνών: Βίντεο - ντοκουμέντο από την αιματηρή επίθεση

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: Πρώην τρόφιμος της “Κιβωτού” ένας εκ των τριών συλληφθέντων

Πέθανε ο Βασίλης Νικολόπουλος