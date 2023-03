Life

“The 2Night Show” - Τσαγκαράκης: ο χαμός των γονιών του και η περιπετειώδης διαδρομή στην επιτυχία (βίντεο)

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή "The 2Night Show"/

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Τετάρτης.

Ο επιτυχημένος συλλέκτης, επιχειρηματίας και διαμαντολόγος, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα παιδικά του χρόνια, την οικογένειά του, το πάθος του στις αντίκες και τη διαδρομή του μέχρι να φτάσει στην επιτυχία.

Ο κρητικής καταγωγής, συλλέκτης, μίκησε για την απώλεια των γονιών του: «Τους έχασα όταν ήμουν 12 χρονών. Ο πατέρας μου σπούδασε στο Παρίσι Οικονομικά. Πέθαναν με διαφορά 45 ημερών. Πρώτα έφυγε η μητέρα μου 57 ετών. Εγώ στο οικοτροφείο. Οι αδελφές μου ήταν 15 χρόνια πιο μεγάλες και έφυγαν για σπουδές στην Ελλάδα. Έφυγα από το οικοτροφείο πριν από τα 18. Από τα 16 μου ζω μόνος μου. Έζησα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Επέστρεψα στα 25 στην Ελλάδα. Ούτε σάλιο δεν άφησαν οι γονείς μου. Η μητέρα μου ήταν αριστοκράτισσα, ο πατέρας μου ήξερε 7 γλώσσες, όταν αρρώστησαν εξανεμίστηκαν όλα τα χρήματα».

«Έμεινε μόνο το σπίτι στην Αλεξάνδρεια. Πουλούσα τις αντίκες στα παλιατζίδικα για να σπουδάσω και έπαιρνα μια σύνταξη θανάτου του πατέρα μου. Στα 18 πήγα στην πρεσβεία την αμερικάνικη στην Αίγυπτο και πήγα στην Αλάσκα γιατί ήθελα να κάνω λεφτά. Ο πατέρας μου την τελευταία μέρα της ζωής του με έβαλε να του υποσχεθώ ότι θα σπουδάσω. Επειδή ήμουν ένα πολύ λεπτό παιδί και δούλευα σε κάτι στοές με -30 και είχα αναιμία με έστειλαν πακέτο», είπε ακομη.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Για να μάθεις τη δουλειά πρέπει να έχεις περάσει από το στάδιο να σε κοροϊδέψουν. Σημασία έχει στη ζωή να πεθαίνεις νέος, αλλά όσο πιο αργά γίνεται. Έχω ένα παράπονο για σένα και για μένα. Είμαστε οι αρχαιότεροι της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαι στην ιδιωτική τηλεόραση από το πρώτο μήνα, 33 χρόνια, δεν πρέπει να πάρουμε ένα βραβείο;» και μίλησε για το ακριβοτερο αντικείμενο που βρέθηκε ποτέ στα χέρια του: «Ένα διαμάντι 23, 30 καράτια που είχε 2,5 εκατομμύρια στη βιτρίνα».

«Αυτό που κάνω δεν είναι δουλειά, είναι πάθος. Με έχουν πει κυνηγό θησαυρών και δεν είναι ψέμα. Έναν πίνακα του Βολανάκη που πουλήθηκε 240.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης δεν ήξερε την αξία του» εξομολογήθηκε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη δυνατή σχέση με τη γυναίκα του, Μαιρούλα, στον λόγο που τα παιδιά του τον αποκαλούν «Money maker», και εξήγησε γιατί παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, απολαμβάνει πλέον τη συμμετοχή του στο «Cash or Trash».

«Τα παιδιά μου με λένε money maker. Το να παράγεις λεφτά είναι ταλέντο, το να τα ξοδεύεις χρειάζεται κουλτούρα» ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει τρία παιδιά με τη σύζυγό του, Μαίρη, με την οποία είναι μαζί από νεαρή ηλικία.

