Μητσοτάκης: Ισχυρό το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, προστατευμένες οι καταθέσεις

Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την είσοδό του στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με κυρίαρχο θέμα την οικονομική ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσεμεταξύ άλλων, πως οι καλύτερες μέρες της ελληνικής οικονομίας είναι μπροστά μας.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα έχει ως κύριο ζήτημα τα θέματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν τη συζήτηση από μία πολύ ενισχυμένη θέση σε σχέση με το πού βρισκόταν το 2019. Με μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειώνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πατρίδα μας, πια, να είναι πρωταθλήτρια σε σχέση με τα ιστορικά στατιστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Αυτό επιτρέπει στην Ελληνική Κυβέρνηση να μπορεί να εξακολουθεί να στηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά μας κάνει και πιο αισιόδοξους ότι οι καλύτερες μέρες της ελληνικής οικονομίας είναι ακόμα μπροστά μας.

Βεβαίως, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία σειρά από μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα της απρόκλητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αναφέρομαι και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, μία αύξηση των επιτοκίων την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό.

Γνωρίζουμε ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων πιέζει και τους Έλληνες δανειολήπτες, καθώς τους υποχρεώνει να διαθέσουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τις δανειακές τους εξυπηρετήσεις.

Όμως θέλω να τονίσω ότι η άλλη όψη του νομίσματος, της προόδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι τράπεζές μας είναι πια ισχυρές. Και μπροστά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική καταιγίδα η οποία ξετυλίχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, θέλω να διαβεβαιώσω, ακόμα μία φορά, όλους τους Έλληνες καταθέτες ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ότι οι καταθέσεις τους είναι προστατευμένες.

Και βέβαια, καθώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει βήματα προόδου και να αποκτά -επιτέλους- την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούμε να προσβλέπουμε ότι και το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για την Ελληνική Δημοκρατία θα μειωθεί, με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο αρνητικά εξαρτημένοι από οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα."





