Κοινωνία

Τέμπη: Πρόεδροι συνδικάτων παρουσίασαν εξώδικα που είχαν στείλει για την επικινδυνότητα των σιδηροδρόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγγραφα και εξώδικα που είχαν σταλεί στις αρμόδιες αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την επικινδυνότητα των σιδηροδρομικών διαδρομών, κατέθεσαν στον εφέτη ανακριτή οι πρόεδροι των συνδικαλιστικών σωματείων της Hellenic Train και του ΟΣΕ.





Επί 3 ώρες κατέθεταν στον εφέτη ανακριτή οι πρόεδροι των συνδικαλιστικών σωματείων της Hellenic Train και του ΟΣΕ. Παρουσίασαν έγγραφα και εξώδικα που είχαν σταλεί στις αρμόδιες αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την επικινδυνότητα των σιδηροδρομικών διαδρομών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόσο ο εκπρόσωπος των μηχανοδηγών, όσο ο εκπρόσωπος του επιχειρησιακού σωματείου της Hellenic Train και ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων του σιδηροδρόμου, είπαν ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει έργα που δεν έγιναν, έθεσαν ζητήματα ασφάλειας, μίλησαν για την τηλεδιοίκηση που δεν υπάρχει πάρα σε κάποιους συγκεκριμένους σταθμούς και όχι στον σταθμό της Λάρισας, και ανέφεραν ότι τα προβλήματα είναι η έλλειψη προσωπικού και έργων.

Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι δύο σταθμάρχες που έπρεπε να είναι στη θέση τους μέχρι τις 11 το βράδυ και φέρεται να έφυγαν νωρίτερα.

Κατηγορούνται για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων και είναι κακούργημα

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Φαντάροι ταξιδεύουν..."με δική τους ευθύνη" στα C-130 του στρατού (βίντεο)

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - βιασμοί ανηλίκων: Συνθήματα οργής στην σχολή του 44χρονου (εικόνες)

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Δημογλίδου: Έρευνα για το πόσοι και ποιοι έχουν συναντήσει την ανήλικη