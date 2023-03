Αθλητικά

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Μαρτυρίες - σοκ από τα θύματα του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Στην ασφάλεια κρατείται ο προπονητής Ταε Κβον Ντο που κατηγορείται για το βιασμό ανήλικων αθλητριών.

Οι πέντε καταγγέλουσε παρακολουθούν τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών με... ικανοποίηση που τελικά η προανακριτική έρευνα έτρεξε με ταχύτητα ώστε ο κατηγορούμενος για το βιασμός τους προπονητής, δύο μήνες μετά την καταγγελία τους, να βρίσκεται συλληφθείς στην Ασφάλεια έτοιμος να απολογηθεί αύριο για τις πράξεις τους.

Τα 5 κορίτσια, δηλώνουν αποφασισμένα να το φτάσουν ως το τέρμα και στέλνουν μέσω του ΑΝΤ1 το μήνυμά τους προς πιθανά άλλα θύματα του 44χρονου προπονητή από την Ηλιούπολη.





«Τα κορίτσια αναμένουν την απολογία του συγκεκριμένου ανθρώπου, περιμένουν να ακούσουν τι θα ισχυριστεί. Έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και επιθυμούν προς το παρόν να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους. Είναι δυνατές και αποφασισμένες να δικαιωθούν και να προστατέψουν και άλλα πιθανά θύματα αυτού του ανθρώπου. Η ευχή τους είναι να μην υπάρχουν άλλα θύματά του, στην περίπτωση όμως που υπάρχουν , να μην φοβηθούν και να μιλήσουν» αναφέρει άνθρωπος από το περιβάλλον των καταγγελουσών.

"Αυτά τα παιδιά κοιμούνται με μνήμες και ζούνε με αναμνήσεις. Πήρε αυτή την παιδικότητα τους, πήρε την αθωότητα τους. Τα συγκεκριμένα κορίτσια δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση σε αυτά που λένε, τα οποία θα στηρίξω μέχρι τέλος. Οι κατηγορίες είναι για σεξουαλική κακοποίηση. (Είναι) Ανακουφισμένα, τουλάχιστον δεν φοβούνται μην διαφύγει ή μην τους κάνει κακό" ανέφερε φίλη των καταγγελουσών ενώ συνέχισε λέγοντας πως "σε αυτήν την γυναίκα που ακούσατε, απευθύνθηκαν τα 3 πρώτα κορίτσια, όταν σε μια τυχαία συνάντηση, κοντά στις ημέρες των Χριστουγέννων, τον περαμσένο Δεκέμβρη, έμαθαν ότι ήταν θύματα του παλιού προπονητή τους. Ενήλικες πια, απευθύνθηκαν στην γυναίκα αυτή, δρομολόγησαν τις νομικές τους ενέργειες και μέσα από τις μαρτυρικές καταθέσεις εμφανίστηκαν δυο ακόμη πρήων αθλητριες του προπονητή , οι οποίες τον κατήγγειλαν".

Τόνισε ακόμη η ίδια πως "Τα 3 πρώτα κορίτσια εφόσον ανακάλυψε το ένα παιδί το άλλο ότι είχαν την κοινή εμπειρία από τον ίδιο άνθρωπο αποφάσισαν να μιλήσουν με έναν άνθρωπο που εμπιστεύονται με αυτόν τον τρόπο πληροφορήθηκα εγώ από την αρχή από τα κορίτσια τα ιδια, τα όποια καλούνται μετά από τόσα χρόνια και παρ όλο που εχουν προχωρήσει την ενήλικη πλέον ζωή τους να πρέπει να αντιμετωπίσουνε ολο αυτό το σκοτεινό κομμάτι που προκάλεσε ένας άνθρωπος και να βρουν την δύναμη να τον σταματήσουν και να σταματήσουν τον οποιοδήποτε που εκμεταλλεύεται ανήλικα παιδιά.

Ο κ. Ιωάννης Χιωτάκης, προπονητής ταε κβο ντο και φίλος συλληφθέντα είπε πως "τον είδα δει πολλές φορές με κορίτσια στο μηχανάκι, ήταν χαρισματικός να κρύβεται χωρίς να κρύβεται, κυκλοφορούσε ανοιχτά στην ηλιούπολη με τις αθλήτριές του"

Οι αστυνομικές αρχές έχει ήδη στείλει αίτημα στον εισαγγελέα ΩΣΤΕ να δοθούν τα στοιχεία του 44ΧΡ στην δημοσιότητα, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο προπονητής είχε προχωρήσει σε παρόμοιες πρα΄ξεις και σε άλλες ανήλικες αθλήτριες του, ετίε στο παρελθόν ειτε στο παρόντα χρόνο. Ήδη ένα κορίτσι έχει απευθυνθεί στο δικηγόρο των καταγγελλουσών

Ο δικηγόρος των καταγγελλουσών σε δήλώσή του είπε πως "... έχει καλέσει μια κοπέλα, οι καταγγέλλουσες είναι αποφασισμένες να το πάνε ως το τέρμα"

Άγνωστοι την νύχτα, έγραψαν με σπρέι οργισμένα συνθήματα εναντίον του συλληφθέντα προπονητή στην τζαμαρία του γυμναστηρίου του. Στον χώρο όπου γίνονταν οι προπονήσεις γίνονταν - σύμφωνα με τις καταγγελίες - και οι πρώτες προσεγγίσεις από τον 44χρονο στις ανήλικες αθλήτριές του. Η σκάλα οδηγούσε στον ημιώροφο οπου ο προπονητής φέρεται να έκανε τις ασελγείς πράξεις και μάλιστα κάποιες να τις βιντεοσκοπεί , όπως ισχυρίζονται σήμερα οι μηνύτριες. Συχνά, πρώτα «έριχνε» τους γονείς τους και οργανώνοντας τραπέζια , μπάρμπεκιου και πάρτι, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους.

Ακόμη και πιτζάμα πάρτι φέρεται να είχε διοργανώσει, κατά το οποίο οι αθλήτριες κοιμούνταν μέσα στο γυμναστήριο, στο οποίο διέμενε και ο ίδιος! Άλλες φορές γίνονταν πάρτι με πίτσες σε δωμάτιο ξενοδοχείου οπου διέμεναν οι αθλήτιες κατά τηνδιάρκεια αγώνων εκτών αθηνών.

Μητέρα αθλητή του 44χρονου δήλωσε πως "ήταν κοινωνικός, κερνούσε καφέ, έκανε γιορτές και τραπέζια"

Στο σάιτ του , ο προπονήτης έγραφε ότι ο σύλλογός του "...απευθύνεται σε γονείς που αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον των παιδιών τους...σε παιδιά και νέους, που μέσα από την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό αναζητούν θετική διέξοδο διασκέδασης, εκτόνωσης και συμμετοχής"

Πολλοί γονείς έπιναν νερό στο όνομά του, ακόμη και όταν κάποιοι πιο δύσπιστοι είχαν θορυβηθεί από την... «παρέα» που έκανε με κάποιες νεαρές αθλήτριες

Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταε κβο ντό αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως "Η ασέλγεια σε βάρος παιδιών είναι από τα πιο ειδεχθή αδικήματα. Είναι έγκλημα απέναντι σε ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα. Εμείς, ως Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταεκβοντό, καλούμε αυτά τα παιδιά να μιλήσουν. Να μη φοβούνται".

Mετά από εντολή του υφυπουργού αθλητισμού λευτέρη αυγενάκη, ανακλήθηκε η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του 44χρονου προπονητή

