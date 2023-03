Υγεία - Περιβάλλον

Meteo: Οι 10 ακραίες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

6 από τις 10 πιο ακραίες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ίδια αντιπυρική περίοδο, αυτή του 2007.

Η πυρκαγιά της Αρκαδίας τον Αύγουστο του 2007 αποτελεί την πιο ακραία πυρκαγιά, από άποψη ρυθμού εξάπλωσης (στρέμματα ανά ημέρα), από το 2003 έως και το 2022, σύμφωνα με ευρήματα της πυρομετεωρολογικής ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ METEO.

Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα, περισσότερα από 2.800.000 στρέμματα αποδίδονται σε μόλις 10 πυρκαγιές. Στην δεύτερη και τρίτη θέση είναι οι πυρκαγιές σε Ηλεία και Αρκαδία τον Αύγουστο του 2007, ενώ η καταστροφική πυρκαγιά της Εύβοιας τον Αύγουστο του 2021 κατατάσσεται στην τέταρτη θέση παρουσιάζοντας ρυθμό εξάπλωσης που ξεπερνά τα 150.000 στρέμματα ανά ημέρα.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών και συγκεκριμένα από το 2003 έως και το 2022 βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων από την πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ.

Οι δέκα αυτές πυρκαγιές αφορούν πυρκαγιές όπου κάηκαν πολύ μεγάλες εκτάσεις, ενώ η ανάλυση έγινε με τη λογική του ρυθμού εξάπλωσης ανά αριθμό στρεμμάτων.

Στην 5η θέση βρέθηκαν οι πυρκαγιές στην Αττική τον Αύγουστο του 2009, στην 6η θέση οι πυρκαγιές στην Εύβοια τον Αύγουστο του 2007, στην 7η θέση οι πυρκαγιές στην Λακωνία τον Αύγουστο του 2021, στην 8η θέση οι πυρκαγιές στην Λακωνία τον Αύγουστο του 2007, στην 9η θέση οι πυρκαγιές στην Αχαΐα τον Ιούλιο του 2007 και στην 10η θέση οι πυρκαγιές στην Ρόδο τον Ιούλιο του 2008.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της ομάδας FLAME του ΕΑΑ/METEO:

- Περισσότερα από 2.800.000 στρέμματα αποδίδονται σε μόλις 10 πυρκαγιές.

- Οι 10 αυτές πυρκαγιές χαρακτηρίζονται ως ακραίες, παρουσιάζοντας εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς εξάπλωσης (καμένα στρέμματα ανά ημέρα).

- Η πυρκαγιά της Αρκαδίας τον Αύγουστο του 2007 παρουσιάζει τον υψηλότερο ρυθμό εξάπλωσης, ξεπερνώντας τα 250.000 στρέμματα ανά ημέρα.

- Η καταστροφική πυρκαγιά της Εύβοιας τον Αύγουστο του 2021 κατατάσσεται τέταρτη, παρουσιάζοντας ρυθμό εξάπλωσης που ξεπερνά τα 150.000 στρέμματα ανά ημέρα.

- 6 από τις 10 πιο ακραίες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και επηρέασαν περιοχές της Πελοποννήσου.

- 6 από τις 10 πιο ακραίες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ίδια αντιπυρική περίοδο, αυτή του 2007.

Όπως τονίζεται, «τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης του προβλήματος των ακραίων δασικών πυρκαγιών, βασισμένων σε επιστημονική γνώση αιχμής».

Τέλος η ομάδα FLAME περιγράφει σε βίντεο τις μεθόδους και τους τρόπους για καλύτερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών υπογραμμίζοντας παράλληλα «πως εάν δε σπάσουμε τα στεγανά που σήμερα κρατούν απομονωμένους επιχειρησιακούς και ερευνητικούς φορείς, είναι αδύνατο να επιτύχουμε την προσαρμογή και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι στη νέα πραγματικότητα των ακραίων δασικών πυρκαγιών».

