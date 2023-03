Κοινωνία

Κηφισός: Τροχαίο στο ύψος της Λένορμαν - Μεγάλο μποτιλιάρισμα

Διακόπηκε η κυκλοφορία στις δυο αριστερές λωρίδες στο ρεύμα προς Λαμία. Μεγάλές καθυστερήσεις στον Κηφισό.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δυο ΙΧ σημειώθηκε στην λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Λαμία.



Για αρκετή ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις δύο αριστερές λωρίδες της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Λένορμαν, ωστόσο στην συνεχεια δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.

Στο σημείο παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο τροχαίο έχουν εμπλακεί δύο οχήματα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Το ένα ήταν στην μεσαία λωρίδα και το δεύτερο στην αριστερή.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση των επιβαινόντων στα οχήματα.

