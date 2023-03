Κοινωνία

Καραμπόλα στον Κηφισό - Ουρές χιλιομέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.



Καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Κηφισό με αποτέλεσμα αυτή την ώρα η κίνηση να είναι πάρα πολύ αυξημένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Λυκόβρυσης, στο ρεύμα προς Λαμία. Για αρκετή ώρα, η αριστερή λωρίδα έμεινε κλειστή με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο του τροχαίου, στον Κηφισό έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20?-25΄ από Κύμης έως την έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30? από Δημοκρατίας έως έξοδο για Λαμία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Νέα Ερυθραία - στο εδώλιο ο “Σαμουράι”: “Ζητάω συγγνώμη, το... τερμάτισα”

Βόλος: Δρόμος περνά μέσα από… προαύλιο σχολείου (βίντεο)