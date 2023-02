Κοινωνία

Λεωφόρος Αθηνών: Ανατροπή φορτηγού και καραμπόλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στο σημείο, καθώς ανοκτή είναι μόνο η δεξιά λωρίδα.



Ανατροπή φορτηγού και καραμπόλα 6 οχημάτων σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Ψ.Ν.Α. Δαφνί με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Από το ύψος της οδού Σατωβριάνδου μέχρι το Ψ.Ν.Α. Δαφνί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, η κυκλοφορία διεξάγεται, αλλά μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Από την καραμπόλα δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν. Αιτία του τροχαίου ατυχήματος εκτιμάται πως ήταν η ολισθηρότητα του δρόμου.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση προκειμένου γερανός να απομακρύνει το φορτηγό από το οδόστρωμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας στην Αντιόχεια

Καναδάς: Καταρρίφθηκε “άγνωστο αντικείμενο” που παραβίασε τον εναέριο χώρο

Κακοκαιρία - Τρένα: Ποια δρομολόγια καταργούνται την Κυριακή