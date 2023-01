Κοινωνία

Καραμπόλα στην Κατεχάκη

Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη, καθώς απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα τα οχήματα που είχαν εμπλακεί σε ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται, ότι περίπου στις 11:00 σημειώθηκε καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων στη λεωφόρο Κατεχάκη στο ύψος της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς λεωφόρο Μεσογείων. Λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων η Τροχαία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή και μεσαία λωρίδα και η κίνηση διεξαγόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα.

Νωρίτερα τροχαίο λόγω ολισθηρότητας είχε συμβεί στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, με το όχημα να ανατρέπεται.





