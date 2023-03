Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα πήραν οι δύο σταθμάρχες

Οι δύο απογευματινοί σταθμάρχες της 28ης Φεβρουαρίου οι οποίοι κατηγορούνται για τέσσερα αδικήματα.

Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα πήραν ο συμβασιούχος σταθμάρχης και ο δεύτερος και αρχαιότερος σταθμάρχης που ήταν βάρδια το απόγευμα πριν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, ο συμβασιούχος σταθμάρχης θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ ο αρχαιότερος σταθμάρχης την ερχόμενη Τρίτη.

Ο προϊστάμενος επιθεώρησης ζήτησε κι έλαβε προσθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου. Θα ισχυριστεί ότι είχε δώσει εντολή να μείνουν και οι δύο σταθμάρχες μέχρι τις 23:00 και θα απολογηθεί με υπόμνημα 80 σελίδων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

“Σιωπή και σεβασμός… Θα τα πούμε όλα… Έπρεπε και οι δύο Σταθμάρχες να φύγουν στις 11… Το ωράριο εγκρίνεται με απόφαση του Διευθυντή Κυκλοφορίας”, είπε ο Προϊστάμενος επιθεωρητής. Ο συνήγορός του κ. Νάνος, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας, ζητώντας “… να μην μετατραπεί σε κριτήριο ενοχής”. Πρόσθεσε ότι ο εντολέας του ήταν πάντα στην διάθεση των Αρχών.

