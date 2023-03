Πολιτική

Τέμπη: Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την στήριξη των συγγενών των θυμάτων

Πότε θα ξεκινήσει η επεξεργασία του νομοσχεδίου και πότε θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση.

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα μέτρα στήριξης συγγενών των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και την ενίσχυση ασφάλειας συγκοινωνιών.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο: «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Μαρτίου.

Στην Ολομέλεια αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023.

