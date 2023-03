Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Μύριζε παντού θάνατος...” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν όσα αποκάλυψε στο "Πρωινό" επιβάτης του μοιραίου τρένου.

Μία ακόμη μαρτυρία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αποτυπώνει τα όσα έζησαν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας και κατόρθωσαν να βγουν ζωντανοί.

Επιβάτης του 5ου βαγονιού μίλησε στο "Πρωινό" για την τραυματική της εμπειρία και ανέφερε πως "τη στιγμή της σύγκρουσης ήμουν όρθια, πετάχτηκα, χτύπησα στο πρόσωπο και έσπασαν όλα μου τα δόντια". Η ίδια ταραγμένη ακόμη από όσα έζησε είπε πως "δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς χάπια πλέον, μύριζε παντού θάνατος".

Ενώ πρόλαβε να δει τα δίδυμα κορίτσια με την ξαδέρφη τους που έχασαν τη ζωή τους "τα είδα τα κορίτσια, ήταν 3 κούκλες λυπάμαι πολύ".

Αποκάλυψε ακόμη πως "δεν μιλάω πλέον με τους κρατικούς ψυχολόγους. Κάθε μέρα στο τηλέφωνο βγαίνει άλλη κοπέλα και δεν αντεχω να τα λέω κάθε μέρα από την αρχή'.

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα μέτρα στήριξης συγγενών των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και την ενίσχυση ασφάλειας συγκοινωνιών.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο: «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Μαρτίου.

Στην Ολομέλεια αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Διαδηλώσεις χωρίς τέλος - Οργή μετά την προεδρική αδιαλλαξία (εικόνες)

Φωτιά στη Νέα Σμύρνη: Ένας τραυματίας, απεγκλωβισμοί και καταγγελίες για εμπρησμό (εικόνες)

25η Μαρτίου - Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μαθητική παρέλαση