“Το Πρωινό” - Πατέρας Καρολάιν: Αν υπήρχε θανατική ποινή, θα ήταν τιμή να τράβαγα εγώ το μοχλό... (βίντεο)

Συγκλονίζει για άλλη μία φορά ο πατέρας της άτυχης Καρολάιν.

Ο πατέρας της Καρολάιν, μίλησε και συγκλόνισε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

"Όταν έφυγε η Καρολάιν για να σπουδάσει εγώ και η Σουζάνα της δίναμε από 700 ευρώ ο καθένας για να ζει. Μέσα σε ένα χρόνο το παιδί παντρεύτηκε και έμεινε μαζί με τον πιλότο σε σπίτι. Τότε η Σουζάνα αποφάσισε να της δίνει 250 ευρώ, θεωρώντας πως έπρεπε παρότι παντρεμένη να έχει μία ανεξαρτησία. Αν αυτού μάθαμε αργότερα ότι ο πιλότος έπαιρνε όλα αυτά τα χρήματα και ακόμη για να πάρει έστω και ένα καφέ του ζητούσε λεφτά" ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Μάλιστα, δεν την άφηνε να βγαίνει μόνη, παρά μόνο μία στο τόσο με κάποια φίλη της σε μέρος όπου την πήγαινε και την έφερνε ταξί φίλου του, ώστε να έχει τον έλεγχο" είπε ο κ. Κράουτς.

Σχετικά με την ημέρα της κηδείας της Καρολάιν και τις υποψίες που του δημιουργήθηκαν είπε πως "εκείνος έκλαιγε και θρηνούσε υπερβολικά, περισσότερο ακόμη και από μένα που είμαι ο πατέρας της. Ένας νευρικός θρήνος που μου έκανε εντύπωση ενώ τον είδα να φορά ένα πανάκριβο Rolex και θεώρησα πως δεν μπορεί αυτό να μην τον πήραν οι ληστές..."

Όσο για την ποινή που θα του επιβληθεί ο κ. Κράουτς είπε πως "αν υπήρχε θανατική ποινή στη χώρα θα ήταν τιμή μου να μου επιτραπεί να τραβήξω το μοχλό και να τον στείλω εγώ στη λήθη".

Για τις 28 Μαρτίου διακόπηκε η δίκη του 34χρονου πιλότου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 11 ετών και 6 μηνών για το αποτρόπαιο έγκλημα στα Γλυκά Νερά, που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου.









