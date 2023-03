Πολιτισμός

Μανώλης Ψαρρός: Στον ΑΝΤ1 ο αρχαιολόγος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού (βίντεο)

Για την επίθεση που δέχθηκε μίλησε στον ΑΝΤ1 ο αρχαιολόγος που εργάζεται στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

«Το χτύπημα στο πρόσωπό μου είναι χτύπημα στην αρχαιολογική υπηρεσία, κάποιοι δε γουστάρουν επειδή κάνουμε τη δουλειά μας», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο αρχαιολόγος Μανώλης Ψαρρός που εδώ και 8 χρόνια εργάζεται στη Μύκονο και γρονθοκοπήθηκε άγρια πριν από λίγες ημέρες κοντά στο ΚΑΤ.

«Θυμάμαι τον εαυτό μου να πλησιάζω το ΙΧ μου και μετά να πέφτω κάτω και να βρίσκομαι στον Ευαγγελισμό», περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης και συμπλήρωσε πως «έκανα συνειρμούς και πήρα συνάδελφους μου και τους είπα «έχει να κάνει με τη Μύκονο».

Ο 53χρονος αρχαιολόγος το τελευταίο διάστημα χειριζόταν τρεις μεγάλες υποθέσεις με αυθαιρεσίες και πολεοδομικές παραβάσεις. Ο φάκελος είναι ήδη στην αστυνομία. «Πάντα υπήρχαν πιέσεις στη Μύκονο», λέει «αλλά ποτέ απειλές και ξυλοδαρμοί».

«Πάντα είχαμε πιέσεις από μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία στη Μύκονο αλλά βρίσκαμε λύσεις», σημείωσε σχετικά.

Η πρόεδρος των αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα, δήλωσε πως «υπάρχουν υποθέσεις που χειρίζεται ο Μανώλης Ψαρρός και είναι μάρτυρας στα δικαστήρια, μόνο το 2022 έχει εκδώσει 18 σήματα διακοπής για εργασίες που γίνονταν παράνομα. Αυθαίρετες κατασκευές στη χώρα της Μυκόνου».

Οι αρχαιολόγοι ζητούν τη στήριξη της Πολιτείας για να συνεχίσουν το έργο τους στη Μύκονο.

«Φοβάμαι όπως νέας φυσιολογικός άνθρωπος, θα υπερασπιστώ τη δουλειά μου», λέει ο 53χρονος αρχαιολόγος, ο οποίος δεν θέλει να φύγει από τη Μύκονο και μαζί με τους συνάδελφους τους ζητούν να μην καταργηθεί η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

