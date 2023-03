Πολιτική

25η Μαρτίου: Τα μηνύματα των πολιτικών για την εθνική επέτειο

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στέλνουν τα μηνύματά τους για τη σημερινή εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

«Διακόσια δύο χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τιμούμε των ξεσηκωμό του λαού για Ελευθερία, Ανεξαρτησία, Δημοκρατία και Δικαιοσύνη», αναφέρει στο μήνυμά του για την Επανάσταση του 1821 ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει ότι η «Ελληνική Δημοκρατία στρέφεται επί διακόσια χρόνια προς τις δημοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου και την πραγματική Δικαιοσύνη».

Το πλήρες μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ως εξής:

«Διακόσια δύο χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τιμούμε των ξεσηκωμό του λαού για Ελευθερία, Ανεξαρτησία, Δημοκρατία και Δικαιοσύνη.

Υπήρξε η στιγμή τομή στην ιστορία του ελληνικού έθνους, για τη συγκρότηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εκείνη η στιγμή συμπύκνωνε τις πολιτικές προσδοκίες και τα όνειρα των ανθρώπων για μια νέα ζωή. Αποτινάσσοντας τον τουρκικό ζυγό, η ελληνική επανάσταση ενέπνευσε και άλλους λαούς με τον ηρωισμό των αγωνιστών του '21, προκαλώντας τον διεθνή θαυμασμό, ο οποίος έφτασε στο παροιμιώδες κίνημα φιλελληνισμού.

Έκτοτε πολλές γενιές Ελλήνων πολιτών διαμόρφωσαν μια Ελλάδα που στεφόταν, παρά τις ανατροπές, τις τραγωδίες και τις εκάστοτε αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις, προς την πρόοδο. Η Ελληνική Δημοκρατία στρέφονταν σταδιακά επί διακόσια χρόνια προς τις δημοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου και την πραγματική Δικαιοσύνη.

Και σήμερα η κατεύθυνση είναι η ίδια για την Ελλάδα του μέλλοντος μας».

«Η αστική εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1821 παραμένει εμβληματική, γιατί επιβεβαιώνει ότι το καινούριο, το αναγκαίο και το επαναστατικό πάντα επικρατούν του παλιού. Η σύγκρουση με το παλιό δεν έχει μόνο ιστορική αξία, συνεχίζεται και σήμερα στη σύγκρουση με το ξεπερασμένο πλέον καπιταλιστικό σύστημα» υπογραμμίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την επέτειο της Επανάστασης του 1821.

«Μαθαίνουμε από την Επανάσταση: Ότι όσο ισχυρή και αν φαντάζει μια ταξική εξουσία, όταν διαμορφώνονται οι υλικές προϋποθέσεις, η μεταβολή του κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού είναι επιβεβλημένη» προσθέτει το κόμμα στην ανακοίνωσή του, αναφέροντας στη συνέχεια, τις υλικές προϋποθέσεις που κατέστησαν αναγκαία την Επανάσταση του 1821 και προσδιόρισαν τον χαρακτήρα της.

Με αναφορές στο σήμερα, το ΚΚΕ επισημαίνει την «όλο και μεγαλύτερη αντίθεση ανάμεσα στην τεράστια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και τις κυρίαρχες εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, την όλο και μεγαλύτερη αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας και τα διογκούμενα αδιέξοδα από την ανάπτυξη της παραγωγής με κίνητρο το κέρδος».

«Φορέας της Επανάστασης του 1821 ήταν η ανερχόμενη τότε αστική τάξη. Το δικό της κοινωνικό συμφέρον ήταν η κινητήριος δύναμη της επαναστατικής αλλαγής. Αυτή μετουσίωσε την αντίθεση στην οθωμανική υποτέλεια σε εθνική συνείδηση και σε επαναστατικό πρόγραμμα» αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι «οι εργατικές-λαϊκές δυνάμεις απέρριψαν τις συμβουλές «να κάτσουν ήσυχα και να ασχοληθούν με τη δουλειά τους», στήριξαν το μοναδικό σχέδιο που προέβλεπε την κατάργηση της καταπίεσης τους και πολέμησαν ηρωικά, ανιδιοτελώς και ακατάβλητα, αποτελώντας την υλική δύναμη της Επανάστασης».

«Σήμερα φορέας της αναγκαίας κοινωνικής αλλαγής είναι η εργατική τάξη. Το δικό της κοινωνικό συμφέρον συμβαδίζει με την αναγκαιότητα της κοινωνικοποίησης των σύγχρονων και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και υποδομών, και του κεντρικού-επιστημονικού σχεδιασμού στην παραγωγή και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η εργατική τάξη ως πρωτοπόρα κοινωνική δύναμη σε συμπόρευση με άλλους μισθωτούς εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους των πόλεων, βιοπαλαιστές αγρότες, γυναίκες, νέους και φοιτητές των λαϊκών στρωμάτων μπορεί να συγκροτήσει μια κοινωνική συμμαχία σε αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Συμμαχία που θα ανατρέψει την αστική εξουσία και θα εναντιωθεί στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις (ΝΑΤΟ, ΕΕ κλπ.)» τονίζει το ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωση του κόμματος υπογραμμίζεται ο αναντικατάστατος ρόλος που διαδραμάτισε η Φιλική Εταιρεία και τονίζεται ότι «η Φιλική Εταιρία επιβεβαίωσε όσα είναι αναγκαία σε κάθε Επανάσταση: πολιτική καθοδήγηση, οργάνωση, προετοιμασία, πειθαρχία και προσήλωση στον στόχο».

«Η 'εθνική ενότητα' ως κοινότητα αντίπαλων ταξικών συμφερόντων ήταν και στην περίπτωση της Ελληνικής Επανάστασης ανύπαρκτη. Αυτό αποδεικνύουν οι ελληνόφωνοι χριστιανοί αξιωματούχοι που συντάχθηκαν με την οθωμανική κυριαρχία, αλλά και οι εμφύλιοι της Επανάστασης.

Εξίσου πλαστά είναι και τα σημερινά καπιταλιστικά κηρύγματα για 'εθνική ενότητα' ή κοινωνική συνοχή. Στόχος τους είναι η συγκάλυψη της ταξικής εκμετάλλευσης» επισημαίνει το ΚΚΕ ενώ αναφέρει στη συνέχεια τους όρους που καθόρισαν τη στάση των «Μεγάλων Δυνάμεων» απέναντι στην Επανάσταση, αλλά και εκείνους που καθορίζουν τη στάση κάθε καπιταλιστικού κράτους στις μέρες μας.

«Η απελευθέρωση από την οθωμανική κυριαρχία, η ίδρυση αστικού κράτους, η κατάργηση της φεουδαρχικής εκμετάλλευσης και η απρόσκοπτη ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων ήταν έργο της Επανάστασης. Ωστόσο, η Επανάσταση δεν εξάλειψε την ταξική εκμετάλλευση, την κοινωνική καταπίεση και τη φτώχεια, όχι γιατί προδόθηκε, αλλά γιατί ως αστική επανάσταση δεν ήθελε και δεν μπορούσε. Η κατάκτηση της εξουσίας από την αστική τάξη σήμανε και την εξέλιξή της σε αντιδραστική δύναμη, με βασικό της αντίπαλο την εργατική τάξη και τους συμμάχους της.

Σήμερα, οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και τα αστικά κράτη, έχουν μεταβληθεί, από συντελεστή προόδου σε συντελεστή αντίδρασης. Η εργατική τάξη σε συμμαχία με τις λαϊκές δυνάμεις καλείται ν' αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο στο ιστορικά αναγκαίο σήμερα, δηλαδή την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, ως προϋπόθεση για την εργατική εξουσία, τη θεμελίωση των νέων κοινωνικών σχέσεων, την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού» αναφέρει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Η σοσιαλιστική οικοδόμηση στον 20ο αιώνα έδωσε πλούσια θετική και αρνητική πείρα. Η κριτική και αντικειμενική αποτίμηση αυτής της πείρας είναι σήμερα σοβαρό πλεονέκτημα για την ωρίμανση του επαναστατικού υποκειμένου, για τη νέα πιο ασφαλή και στέρεη σύγκρουση με το εκμεταλλευτικό παρελθόν. Οι προηγούμενες και οι μελλούμενες καπιταλιστικές οικονομικές κρίσεις, οι τραγικές συνέπειες των ιμπεριαλιστικών πολέμων, οι καταστροφές λόγω της καπιταλιστικής λογικής 'κόστους-οφέλους', κραυγάζουν για την υλική δυνατότητα και αναγκαιότητα της νέας σοσιαλιστικής οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Σε αυτόν τον δρόμο πάλης ωριμάζουν η εργατική τάξη και οι λαϊκές δυνάμεις μέσα από μικρούς και μεγαλύτερους αγώνες και αναμετρήσεις. Οι επικείμενες εκλογές δίνουν τη δυνατότητα μιας πιο μαζικής και αποφασιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ, ώστε να υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση και το πρόγραμμά της».

Μήνυμα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου απέστειλε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, τονίζοντας την ανάγκη και σήμερα «να βάλουμε στην άκρη το ισοζύγιο ιδιωτικού κόστους-οφέλους για την λευτεριά».

Το μήνυμα του Γ. Βαρουφάκη:

«Δεν ξεστόμισαν εύκολα το 'Ελευθερία ή Θάνατος' οι εξεγερμένοι πρόγονοί μας.

Επέλεξαν να θυσιάσουν τα πάντα για μια λευτεριά που μπορεί να μην ερχόταν ποτέ. Με πλήρη γνώση του ισοζύγιου ρίσκου-οφέλους.

Επέλεξαν να μην υπολογίσουν κέρδη και ζημίες, να υπερβούν τον φόβο, με πλήρη συναίσθηση της αποκοτιάς του εγχειρήματος.

Σήμερα, 25η Μαρτίου, εμείς οι απόγονοί τους, την ώρα που τους τιμούμε, έχουμε υποχρέωση να αναρωτηθούμε ειλικρινά: Είμαστε αντάξιοί τους; Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε στην άκρη το ισοζύγιο ιδιωτικού κόστους-οφέλους για την λευτεριά;

Κοιτάζοντας τη νεολαία μας, νομίζω πως, ναι, τα νέα παιδιά είναι. Κι αυτό, από μόνο του, είναι πηγή ελπίδας για τον τόπο».

