Euroleague: Ηττήθηκε ο Ολυμπιακός από την Παρτιζάν

"Υποκλίθηκε" στην Παρτιζάν ο Ολυμπιακός, που φεύγει με ήττα από το Βελιγράδι.

Σε μία κακή βραδιά, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (90-75), για την 30ή αγωνιστική και απέκτησε συγκάτοικο, τη Ρεάλ Μαδρίτης (21-9) στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague. Οι Σέρβοι ήταν διψασμένοι για... απάντηση μετά τη βαριά ήττα στο ΣΕΦ, στον πρώτο γύρο, αξιοποίησαν την καυτή ατμόσφαιρα στη “Stark Arena” και την απουσία του coach των «ερυθρόλευκων», Γιώργου Μπαρτζώκα λόγω ίωσης και ανέβηκαν στο 17-13 κάνοντας σημαντικό βήμα παρουσίας στην οκτάδα με το τέλος της κανονικής περιόδου και στα πλέι οφ.

Ο Ολυμπιακός ήταν... τρομακτικά άστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου και τέλειωσε το ματς με 3/20 έξω από τα 6.75. Αν και μείωσε στους 4 πόντους στην αρχή της 3ης περιόδου (50-46) με επιμέρους σκορ 2-12, στο άλλο μισό του γηπέδου δεχόταν εύκολα καλάθια από τους εύστοχους παίκτες του Ομπράντοβιτς που είχαν 12/29 έξω από τα 6.75.

Ο Σακίελ ΜακΚίσικ με 21 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, 13 πρόσθεσε ο Μουσταφά Φαλ, 9 είχε ο Κώστας Παπανικολάου και από 8 οι Τόμας Ουόκαπ και Κώστας Σλούκας. Ο τελευταίος έκανε... αρνητικό ρεκόρ καριέρας σε λάθη, με 7.

Από την Παρτιζάν, ο Τζέιμς Νάναλι... σταμάτησε στους 19 πόντους, 17 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ, 15 ο Ντάντε Έξουμ, 12 ο Ματίας Λεσόρ και 10 ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Αυτό ήταν το 100ό παιχνίδι του τεχνικού της Παρτιζάν Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 48-34, 60-52, 90-75

Όταν ο Παπαπέτρου ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι (76-62) φάνηκε πως η Παρτιζάν θα έκανε ό,τι χρειαζόταν για να νικήσει την πρώτη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague. Mε 4:43΄΄ εναπομείναντα χρόνο, ο Πάντερ ευστόχησε σε ένα ακόμη τρίποντο, για το +16 των Σέρβων (79-63). Ο ΜακΚίσικ πέτυχε και το δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Ολυμπιακού στο ματς για το 79-66 και πλέον.

Ο Χρήστος Παππάς ξεκίνησε τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στην αρχική πεντάδα, ενώ η Παρτιζάν μπήκε στο παρκέ με τους Μάνταρ, Πάντερ, Νάναλι, Σμάιλαγκιτς και ΛεΝτέι.

Η ευστοχία των παικτών του Ομπράντοβιτς στα τρίποντα θα δημιουργούσε πρόβλημα στον Ολυμπιακό, όπως φάνηκε αρκετά νωρίς. Οι Σμάιλαγκιτς, ΛεΝτέι και Νάναλι έδωσαν προβάδισμα 15-12 στην Παρτιζάν, χάρη στην ευστοχία τους έξω από τα 6.75. Ο Ολυμπιακός όμως πέτυχε διπλάσια δίποντα (5/9 η Παρτιζάν – 10/13 οι «ερυθρόλευκοι» στο 1ο δεκάλεπτο, για ν΄ ανακτήσει το προβάδισμα (17-18), μετά το 9-10. Ο Νάναλι δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των Πειραιωτών, σημειώνοντας 10 πόντους, αλλά το θετικό για τον Ολυμπιακό ήταν πως επιθετικά είχε «ζεστούς» τους Φαλ (8π.) και Ουόκαπ (6π.). Ο Αμερικανός γκαρντ μοίρασε και 4 ασίστ, ενώ 3 ασίστ είχε ο αρχηγός Κώστας Παπανικοάου, όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος με τους Σέρβους να βρίσκονται στο +5 (27-22).

Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο -5 ήταν όταν ο ΜακΚίσικ μείωσε σε 29-24. Το σερί 5-0 της Παρτιζάν από Έξουμ και Νάναλι (νέο τρίποντο) έφερε τους Σέρβους σε διψήφια διαφορά, 34-24. Ο Παπαπέτρου πέρασε στη θέση του ΛεΝτέι, ενώ ο Κέβιν Πάντερ με τρία εύστοχα τρίποντα αναδείχτηκε σε παίκτη «κλειδί» των γηπεδούχων στη 2η περίοδο. Μαζί με τον Γάλλο σέντερ Ματία Λεσόρ που στο ημίχρονο μετρούσε 8 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Ολυμπιακός μπλόκαρε και επιθετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως φαίνεται και από το 13-4 της Παρτιζάν (40-26), με τους ΜακΚίσικ, Ουόκαπ και Πίτερς να παίρνουν μακρινά σουτ, αλλά να είναι άστοχοι... εν αντιθέσει με τους αντιπάλους τους. Αρνητικός και ο Κώστας Σλούκας, που μέσα σε 8 λεπτά υπέπεσε σε πέντε λάθη. Ο Ολυμπιακός πήγε στ’ αποδυτήρια στο -14 (48-34) έχοντας 0/12 τρίποντα έναντι 8/15 της Παρτιζάν, πρώτο σκόρερ τον Φαλ με 10 πόντους και τον Σάσα Βεζένκοφ σε «χαμηλή πτήση». Οι Σέρβοι είχαν κάνει επιμέρους σκορ 21-12 στη 2η περίοδο!

Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο, αφού απάντησε με επιμέρους σκορ 2-12 μειώνοντας στους 4, 50-46. Οι Βεζένκοφ, Ουόκαπ και Κέιναν ήταν αυτοί που «υπέγραψαν» την αντεπίθεση της ομάδας του Πειραιά. Ακολούθησε ένα γρήγορο 4-0 της Παρτιζάν από τον Ντάντε Έξουμ (54-46), ενώ ο Σλούκας ισοφάρισε το ρεκόρ λαθών στην καριέρα του στη Euroleague (6) στην αμέσως επόμενη φάση. Ο Σλούκας, όμως πέτυχε όλους τους πόντους του Ολυμπιακού μέχρι το 56-50. Οι Αβράμοβιτς και Παπαπέτρου θα έφερναν ξανά την ομάδα τους στο +10 (60-50), για να μειώσει ο Σλούκας φτάνοντας τους 8 πόντους, σε 60-52 (σκορ 3ης περιόδου). Ο Ολυμπιακός είχε 0/15 τρίποντα στο 30ο λεπτό!

Με το φάουλ του Μπολομπόι σε προσπάθεια για τρεις του Πάντερ ξεκίνησε η 4η περίοδος, με τον Αμερικανό της Παρτιζάν να ευστοχεί και στις 3 βολές για το 63-52. Ο ΜακΚίσικ... επαιζε μόνος του για τον Ολυμπιακό στα επόμενα λεπτά, αφού πέτυχε τους επόμενους έξι πόντους των Πειραιωτών. Με 3/4 βολές, τον Μπολομπόι να παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ στην άστοχη 4η και να πασάρει ξανά στον ΜακΚίσικ που ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι (!), 65-58. Όμως, στην άμυνα ο Ολυμπιακός δεν κατάφερνε να σταματά τους Σέρβους. Λεσόρ, Παπαπέτρου, Έξουμ και Πάντερ έκαναν το 73-60. Όλα είχαν ουσιαστικά κριθεί και στο τέλος, απλώς ο Παπανικολάου μείωσε με τρίποντο σε 83-71 και ο ΜακΚίσικ σε 83-73. Οι Έξουμ, Παπαπέτρου και Νάναλι ήταν εύστοχοι εν συνεχεία για το τελικό 90-75.

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Μόγκουλκοτς (Τουρκία), Βίλιους (Λιθουανία)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): ΛεΝτέι 6 (1), Αβράμοβιτς 2, Πάντερ 17 (4), Σμάιλαγκιτς 5 (1), Παπαπέτρου 10 (2), Έξουμ 15 (1), Νάναλι 19 (3), Λεσόρ 12, Τριφούνοβιτς, Μαντάρ 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χρήστος Παππάς): Ουόκαπ 8, Κέιναν 4, Λούντζης, Λαρεντζάκης 2, Φαλ 13, Σλούκας 8, Βεζένκοφ 6, Παπανικολάου 9 (1), Μπόλομποϊ, Πίτερς 2, Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 21 (2)

