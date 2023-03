Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ολυμπία Οδό

Κοινωνία

Κλειστή θα παραμείνει έξοδος της Ολυμπίας Οδού, λόγω εργασιών. Οι εναλλακτικές για τους οδηγούς.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας πλάκας καταστρώματος της Γέφυρας της Κάτω Διάβασης Κ603 της Περιμετρικής Πάτρας (περί τη Χ.Θ. 206,1) και για τις ανάγκες αφαίρεσης του μεταλλότυπου, από τις 07:00 το πρωί της Κυριακής 26/03/2023 έως τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης 28/03/2023 θα πραγματοποιηθεί προσωρινός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου προς την οδό Διοδώρου στο ύψος του κόμβου Πατρών-Κ1 (Χ.Θ. 206) στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω του επόμενου κόμβου Ρίου (ΧΘ 203,8). Επί της οδού Διοδώρου θα γίνονται ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας, όπου θα βρίσκονται σηματωροί, προκειμένου να γίνεται διευθέτηση της κυκλοφορίας με ασφάλεια.

«Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

