Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Δεν έχω πάρει δάνειο, δεν έχω καταδικαστεί, δεν χρωστάω

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για το δημοσίευμα που τον θέλει να χρωστά.

«Είναι επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», για το δημοσίευμα που τον θέλει να έχει πάρει δάνειο και να μην το εξυπηρετεί.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για ψεύδη και στοιχειοθέτησε ότι:

1ον Το πρώτο είναι ότι χρωστάω στο Δημόσιο. Δεν χρωστάω τίποτα

2ον δεν έχω ποτέ καταδικαστεί

3ον δεν έχω πάρει κανένα δάνειο. Το δάνειο που έχω πάρει για το σπίτι μου, το εξυπηρετώ κανονικά.

Όπως είπε, «είμαι εγγυητής σε εταιρεία στην οποία ήμουν μικρομέτοχος και από την οποία αποχώρησα το 2005.

Μετά η τράπεζα πήρε ακίνητα της εταιρείας και ήθελε να κάνει ανάκληση της γονικής παροχής, η οποία έκλεισε με την έφεση που έκανα. Δεν καταδικάστηκα, δεν τελεσιδίκησε.

Παραμένω υπεύθυνος για την εγγύηση, δεν γνωρίζω τίποτα για το δάνειο, γιατί δεν έχω σχέση με την εταιρεία».

Και σε σχετικό ερώτημα απάντησε πως, αν η εταιρεία δεν εξυπηρετήσει το δάνειο, «θα το εξυπηρετήσω εγώ. Όμως δεν γνωρίζω τι κάνει η εταιρεία και τι χειρισμούς κάνει με την τράπεζα. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία, ένας από τους μετόχους έχει πεθάνει».

Εξήγησε πως επρόκειτο με εταιρεία κατασκευαστική, που πήρε το δάνειο για ανάπτυξη, που δόθηκε με κάλυψη 120%.

Στη συνέχεια « σε ανύποπτο χρόνο ήρθε η τράπεζα μετά από πέντε χρόνια να αμφισβητήσει τη γονική παροχή».

Ερωτηθείς αν δέχθηκε όχληση από την τράπεζα, για το υπόλοιπο του δανείου, είπε πως, «ξέρω ότι, εκπλειστηριάστηκαν ακίνητα, υπάρχει ένα υπόλοιπο ποσό κι αν δεν πληρωθεί το ποσό, θα το πληρώσω εγώ. Παραμένω υπεύθυνος για το συγκεκριμένο δάνειο. Μου είπαν ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο, αυτοί μου είπαν ότι είμαι εγγυητής σε όλο το ποσό, το 1,8».

