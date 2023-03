Κοινωνία

Εθνική Οδός: Νταλίκα “λαμπάδιασε” εν κινήσει (εικόνες)

Τον τρόμο έζησε οδηγός μίας νταλίκας που τυλίχτηκε στις φλόγες. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 01:10 σε φορτηγό κινούμενο στο 142χλμ. στην Νέα Εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών στο ύψος του Δερβενίου στο ρεύμα προς Πάτρα. Ο οδηγός του φορτηγού, πρόλαβε και απομακρύνθηκε εγκαίρως. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε αμέσως από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αποκαταστάθηκε στο ρεύμα προς Πάτρα λίγο μετά τις 3 το πρωί, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα γινόταν με εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr

