25η Μαρτίου -Τσίπρας: Δικαιούμαστε καλύτερη πατρίδα και μπορούμε να την αποκτήσουμε

Το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την Εθνική Επέτειο, από την Τήλο που βρίσκεται.

«Σήμερα είναι μια μέρα περηφάνιας για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όπου γης, αλλά και ημέρα περισυλλογής», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσθέτει ότι «δικαιούμαστε μία καλύτερη πατρίδα και μπορούμε να την αποκτήσουμε».

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του, που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«Είμαστε περήφανοι για τα Δερβενάκια και την Τριπολιτσά, για τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη, για τους ξυπόλυτους που ξεσηκώθηκαν εναντίον μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας. Για όσους έδωσαν το αίμα και τη ζωή τους για μια πατρίδα ελεύθερη.

Σήμερα είναι όμως και μια μέρα περισυλλογής. Για το τι έχουμε και τι μας πρέπει.

Τι θέλουμε και τι μας αξίζει. Γιατί οι λαοί που παύουν να ονειρεύονται και να αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο είναι καταδικασμένοι σε μαρασμό. Δικαιούμαστε μια καλύτερη πατρίδα. Και μπορούμε να την αποκτήσουμε. Μια πατρίδα που τα παιδιά της δεν θα χάνονται στα Τέμπη. Δεν θα ξενιτεύονται. Δεν θα είναι καταδικασμένα να φυτοζωούν ανάμεσα στην ανεργία και την απλήρωτη εργασία. Θα έχουν ίσα δικαιώματα στη μόρφωση, την Υγεία, τον Πολιτισμό. Θα αισθάνονται και θα είναι όλοι ασφαλείς. Μια πατρίδα στην οποία θα ανθίζει η δημοκρατία και η ισότητα. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Δεν θα γίνονται οι πολίτες «στόχοι» παρακρατικών μηχανισμών. Δεν θα αντιμετωπίζεται το κράτος ως λάφυρο και δεν θα ιδιοποιούνται οι λίγοι το μόχθο των πολλών. Δεν θα τη δυναστεύουν ο κομματισμός, το ρουσφέτι, τα συμφέροντα, αλλά ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος θα στέκεται πλάι και όχι απέναντι στους ανθρώπους.

Αυτά έχουμε δικαίωμα και να θέλουμε και να διεκδικούμε. Κι αν μας φαίνονται δύσκολα, ακόμα και αδύνατα, ας θυμηθούμε ότι αν ο λαός τότε, δεν μεθούσε «με το αθάνατο κρασί του '21» και άκουγε τους «φρόνιμους» της εποχής, δεν θα είχαμε σήμερα ελεύθερη πατρίδα. Μπορούμε να έχουμε τη σύγχρονη, ελεύθερη Ελλάδα της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, που μας αξίζει. Και θα την έχουμε με τη θέληση και τον αγώνα μας».

