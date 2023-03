Πολιτική

25η Μαρτίου: Μήνυμα Μητσοτάκη με αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμά του για την Εθνική Επέτειο.

"Ο φετινός εορτασμός της εθνικής ανεξαρτησίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διεξάγεται στη σκιά μιας μεγάλης τραγωδίας. Αυτό αυτό καθιστά ακόμη πιο απαραίτητο τον ουσιαστικό ιστορικό αναστοχασμό" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δήλωση του μετά το πέρας της παρέλασης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εθνική ανεξαρτησία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και πρόοδο.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην ανάγκη αναστοχασμού είπε, ότι συνίσταται στο "πως θα μπορέσουμε εμπνευστούμε από τους θριάμβους του έθνους μας, πως θα μπορέσουμε να διδαχθούμε από τις τραγωδίες σε αυτή τη μακρά πορεία διαρκούς προόδου του ελληνικού κράτους του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού".

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η σημερινή μέρα είναι ταυτόχρονα ημέρα γιορτής για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, "για τις γυναίκες και τους άνδρες που παρέλασαν κρατώντας ψηλά τη σημαία, εκπέμποντας ένα αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας".

Επίσης αναφέρθηκε στην -"απαραίτητη για την εθνική ανεξαρτησία και ασφάλεια" όπως είπε- ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων επισημαίνοντας ότι "δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι οι σημαντικοί πόροι οι οποίοι κατανέμονται στην εθνική άμυνα για τα αεροπλάνα τα τανκς και τα καράβια, προέρχονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού" και προσέθεσε:

"Είναι όμως απολύτως απαραίτητοι για να διαφυλάξουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, η οποία είναι προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο για την κοινωνική συνοχή. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας".





Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άρης έγινε 109 ετών - Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ

25η Μαρτίου: Γιατί τρώμε μπακαλιάρο

Θεσσαλονίκη: Μπακαλιάρος ετών 113 έγινε θέμα και στο BBC