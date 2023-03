Πολιτική

25η Μαρτίου: Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και Βελόπουλου

Από τη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας και τη μαθητική της Λάρισας έστειλαν τα μηνύματά τους για την εθνική επέτειο οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης.

Δήλωση με αφορμή την εθνική επέτειο έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης της Αθήνας.

«Η επέτειος της 25ης Μαρτίου υπογραμμίζει πόσα μεγάλα και σημαντικά μπορεί να καταφέρει ο Ελληνισμός όταν ακολουθεί το δρόμο της ενότητας και της αλληλεγγύης, αλλά και σε τι επώδυνες περιπέτειες μπορεί να οδηγηθούμε όταν επικρατεί διχόνοια και η ιδιοτέλεια. Χρόνια πολλά!», ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δική του ανακοίνωση από τη Λάρισα, όπου παρέστη στη στρατιωτική παρέλαση, ανέφερε:

«Γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τους Τούρκους και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όπως τότε κοτσαμπάσηδες και προεστοί δεν ήθελαν την επανάσταση, έτσι και σήμερα κοτσαμπάσηδες και πολιτικοί θέλουν συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Νέα επανάσταση των Ελλήνων στις εκλογές, μαυρίστε όσους θέλουν συνεκμετάλλευση».

