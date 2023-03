Καιρός

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόβλεψη του καιρό για όλη την επικράτεια την Κυριακή.

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρά τη μικρή πτώση που θα σημειώσει στα βορειοανατολικά, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και γρήγορα βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τοπικές νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονία αναμένεται καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και γρήγορα βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Δευτέρα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική Στερεά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ, από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 19 με 21 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με 22χρονο μοτοσικλετιστή

ΗΠΑ - Ανεμοστρόβιλοι: Μετεωρολόγος “λυγίζει” βλέποντας την πρόβλεψη (βίντεο)

Σεισμός στη Χιλή