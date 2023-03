Κόσμος

Τουρκία: Οργή για το κάψιμο της σημαίας έξω από την πρεσβεία της στη Δανία

Για «απεχθή πράξη που συνιστά έγκλημα μίσους», κάνει λόγο στην ανακοίνωση του, το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Έντονη ήταν η αντίδραση τουρκικού ΥΠΕΞ για το κάψιμο τουρκικής σημαίας μπροστά από τουρκική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη. Στη σχετική ανακοίνωση χαρακτηρίζεται, «Έγκλημα μίσους αυτή η απαράδεχτη απεχθής πράξη»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών:

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τη βδελυρά επίθεση εναντίον του ιερού μας βιβλίου, του Ιερού Κορανίου και της ένδοξης Σημαίας μας, χθες (24 Μαρτίου) στη Δανία.

Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση ότι αυτή η απεχθής πράξη, που συνιστά έγκλημα μίσους, επιτρέπεται υπό το όνομα της ελευθερίας της έκφρασης.

Αυτή η ενέργεια, που έλαβε χώρα τον τρέχοντα μήνα του Ραμαζανιού, έδειξε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα ότι η ισλαμοφοβία, οι διακρίσεις και η ξενοφοβία φτάνουν σε ανησυχητικά επίπεδα στην Ευρώπη κάθε μέρα που περνά και ότι δεν έχουν αντληθεί μαθήματα από το παρελθόν.

Έχει αναφερθεί στις αρχές της Δανίας ότι καταδικάζουμε και διαμαρτυρόμαστε αυτή την ενέργεια με τον πιο έντονο τρόπο.

Καλούμε τις αρχές της Δανίας να αναλάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά των δραστών αυτού του εγκλήματος μίσους και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να αποτρέψουν τέτοιες προκλήσεις που στοχεύουν την κοινωνική ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη.

