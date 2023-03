Παράξενα

Ηράκλειο: Οδηγούσε ανάποδα στην εθνική οδό (εικόνες)

Από θαύμα αποφεύχθηκε η μετωπική σύγκρουση. Δείτε το αυτοκίνητο που κινείται στη δεξιά λωρίδα σκορπώντας τον πανικό.

Ένα ακόμη περιστατικό με οδηγό που πήγαινε ανάποδα στην Εθνική οδό, σημειώθηκε στο δρόμο από Ηράκλειο προς Γάζι .

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ανάρτησε το cretalive.gr, οδηγός βρέθηκε προ δυσάρεστης εκπλήξεως, όταν είδε μπροστά του όχημα να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό.

Τα αυτοκίνητα, όπως και το συγκεκριμένο του σχετικού βίντεο, έβλεπαν τελευταία στιγμή το όχημα να κινείται ανάποδα και να πηγαίνει κατά πάνω τους, ενώ παραλίγο να έχουμε μετωπική σύγκρουση.

