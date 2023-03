Υγεία - Περιβάλλον

Φυματίωση - ΠΟΥ: Ανησυχητική αύξηση των θανάτων στην Ευρώπη

Μετά από 2 δεκαετίες με πτωτική τάση, δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι έχασαν τη ζωή τους το 2021, από την πνευμονική ασθένεια.

Έπειτα από δύο δεκαετίες συνεχούς υποχώρησης, ο αριθμός των νεκρών από φυματίωση αυξάνεται και πάλι στην Ευρώπη, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Το 2021, η πνευμονική αυτή ασθένεια στοίχισε τη ζωή σε 27.300 Ευρωπαίους, έναντι 27.000 την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Με 4.900 και 3.600 θανάτους κατ' εκτίμηση αντιστοίχως, η Ρωσία και η Ουκρανία είναι οι χώρες που πλήττονται περισσότερο.

Ο αριθμός αυξάνεται, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, εξαιτίας της χαλάρωσης των διαγνώσεων στη διάρκεια των λοκντάουν που είχαν επιβληθεί εξαιτίας της Covid-19, καθώς και εξαιτίας της εξάπλωσης μιας φυματίωσης ανθεκτικής σε ένα αντιβιοτικό που συνταγογραφείται κατά της νόσου.

Είναι η πρώτη φορά σε 20 χρόνια που η πτωτική τάση αντιστρέφεται, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Στις 53 χώρες της ζώνης του ΠΟΥ Ευρώπης, η οποία καλύπτει επίσης την κεντρική Ασία, περίπου 230.000 άνθρωποι ασθένησαν από φυματίωση, η οποία προκαλείται από ένα βακτήριο που επιτίθεται κυρίως στους πνεύμονες - ένας συνολικός αριθμός ο οποίος παραμένει μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Η αύξηση του αριθμού των θανάτων που οφείλονται στη φυματίωση, την οποία διαπιστώνουμε το 2021, οφείλεται πολύ πιθανόν στην καθυστέρηση ή την απουσία διαγνώσεων για φυματίωση εξαιτίας των προβλημάτων στις υπηρεσίες (...) στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19», εξήγησε ο ΠΟΥ Ευρώπης στο Γαλλικό Πραικτορείο.

Εξάλλου αυξήθηκε σημαντικά η επικράτηση της ανθεκτικής στα φάρμακα φυματίωσης, με ένα κρούσμα στα τρία να ήταν το 2021 φυματίωση ανθεκτική στο Rifampicine.

Σε παγκόσμια κλίμακα, ο ΠΟΥ είχε ήδη εκφράσει την ανησυχία του τον Οκτώβριο για την αύξηση, και πάλι για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, των νέων κρουμάτων φυματίωσης το 2021 στον κόσμο.

Περίπου 10,6 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη εμφάνισαν τη νόσο εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία.

