Προσλήψεις στην Δημοτική Αστυνομία: Η κατάταξη των θέσεων ανά δήμο και κατηγορία

«Πράσινο φως» για 1.213 προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα για διορισμό.

«Άνοιξε ο δρόμος» για την έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 1.213 νέων δημοτικών αστυνομικών στους ΟΤΑ εκπαιδευτικών κατηγοριών ΔΕ (Δευτεροβάθμια), ΠΕ (Πανεπιστημιακή) και ΤΕ (Τεχνολογική). Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας άναψε «πράσινο φως» για την κατανομή 1.000 κενών οργανικών θέσεων ανά δήμο και κατηγορία εκπαίδευσης. Οι θέσεις αυτές προέκυψαν μετά από αντίστοιχα αιτήματα των δήμων που κλήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών να υποβάλλουν μετά την ψήφιση τον περασμένο Δεκέμβριο του νόμου 5003/22 για την αναμόρφωση της δημοτικής αστυνομίας.

Η εγκριτική αυτή απόφαση αναμένεται να κοινοποιηθεί αύριο Δευτέρα στο σύνολο των δήμων της χώρας, ενώ παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη της προκήρυξης. Σε αυτήν θα συμπεριληφθούν και οι 213 θέσεις που εγκρίθηκαν τον περσινό Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, εκτιμάται ότι η προκήρυξη θα δημοσιευθεί μετά τον Σεπτέμβριο δεδομένου του παγώματος των διαδικασιών προσλήψεων την περίοδο των εκλογών.

Με βάση την ΚΥΑ, η κάλυψη των 1.000 κενών οργανικών θέσεων θα γίνει σε 137 δήμους της χώρας και αφορά 633 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, 183 κατηγορίας ΠΕ και 184 κατηγορίας ΤΕ.

Τη μερίδα του λέοντος λαμβάνει, όπως είναι φυσικό, ο δήμος Αθηναίων με 181 θέσεις, από τις οποίες οι 153 είναι κατηγορίας ΔΕ και από 14 θέσεις στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης κατανέμονται 80 θέσεις (40 ΔΕ, 20 ΠΕ, 20 ΤΕ), στον δήμο Ηρακλείου Κρήτης 30 (18, ΔΕ, 6 ΠΕ, 6 ΤΕ), στον δήμο Θέρμης 20 (15 ΔΕ, 4 ΠΕ, 1 ΤΕ), στον δήμο Αχαρνών 16 (12 ΔΕ, 2 ΠΕ, 2 ΤΕ), στον δήμο Θερμαϊκού 15 (11 ΔΕ, 2 ΠΕ, 2 ΤΕ) και στον δήμο Χαλκιδέων 13 θέσεις (9 ΔΕ, 2 ΠΕ, 2 ΤΕ).

Επίσης από 12 θέσεις αναλογούν στους δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Πύργου, 11 θέσεις στους δήμους Αγίου Δημητρίου, Ελευσίνας, Κασσάνδρας και Κατερίνης και από 10 θέσεις στους δήμους Αγρινίου, Δράμας, Εορδαίας, Θήρας, Κομοτηνής, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Ναυπακτίας, Νεάπολης - Συκεών, Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ρεθύμνης και Φλώρινας. Στους υπόλοιπους 111 δήμους αναλογούν από μία έως εννέα θέσεις. Αντίστοιχα, οι 213 θέσεις κατανέμονται σε άλλους 34 δήμους, μεταξύ των οποίων οι Πειραιώς (77 θέσεις), Χανίων (32) και Καλαμαριάς (15).

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω ΑΣΕΠ, καθώς μέχρι τώρα αυτές εξαιρούνταν της Αρχής και γινόταν με μόρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 135/06.

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα για διορισμό

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4' και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας.

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής:

α. για τον κλάδο ΠΕ, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,

β. για τον κλάδο ΤΕ, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, γ. για τον κλάδο ΔΕ, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ως πρόσθετα προσόντα διορισμού για όλους τους κλάδους ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, 50 τουλάχιστον κυβικών εκατοστών και η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Όσοι προσληφθούν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών που παρέχεται από την ΕΛ.ΑΣ. και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αρμοδιότητες του σώματος διευρύνονται και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του δήμου. Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προβαίνουν σε συλλήψεις και για συγκεκριμένα παραπτώματα να ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου.

Θα λειτουργούν στα πρότυπα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς θα φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισμό όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και γκλοπ. Αλλαγές επήλθαν επίσης στους βαθμούς, αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού, ενώ πλέον θα τηρείται επετηρίδα για το προσωπικό αυτό. Απόστολος Μιχαλούδης