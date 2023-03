Παράξενα

Αλλαγή ώρας: Με δύο διαφορετικές ώρες ξύπνησαν στον Λίβανο

«Μουσουλμανική ή χριστιανική ώρα;» στον Λίβανο. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση

Με δύο διαφορετικές ώρες ξύπνησε σήμερα ο Λίβανος καθώς κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών και των θρησκευτικών αρχών σχετικά με την απόφαση να διατηρηθεί η χειμερινή ώρα για έναν ακόμη μήνα.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αλλαγή στη θερινή ώρα θα γίνει στον Λίβανο στις 20 Απριλίου, αντί για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, όπως συνέβαινε συνήθως τόσο στη χώρα όπως στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές.

Αν και δεν αιτιολόγησε την απόφασή του, θεωρήθηκε από κάποιους ως μια προσπάθεια να κερδίσει τους μουσουλμάνους, επιτρέποντας σε όσους νηστεύουν για το Ραμαζάνι να σταματάνε μία ώρα νωρίτερα τη νηστεία, περίπου στις 6 το απόγευμα, αντί για τις 7.

Όμως η εκκλησία των μαρονιτών του Λιβάνου, που ασκεί μεγάλη επιρροή στη χώρα, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι δεν θα υπακούσει στην απόφαση του Μικάτι, χαρακτηρίζοντάς την «εκπληκτική» και επισημαίνοντας ότι δεν προηγήθηκε συζήτηση με άλλους παράγοντες της χώρας και δεν ελήφθησαν υπόψη τα διεθνή πρότυπα.

Η εκκλησία ανακοίνωσε ότι η αλλαγή στη θερινή ώρα θα γίνει σήμερα τα ξημερώματα, κάτι που ακολούθησαν και άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κόμματα και σχολεία.

Στο μεταξύ τα μουσουλμανικά κόμματα και οι θεσμοί διατηρούν τη χειμερινή ώρα.

Επιχειρήσεις και δημοσιογραφικοί οργανισμοί, ανάμεσα στους οποίους τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του Λιβάνου, το LBCI και MTV, ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν τη μετάβαση στη θερινή ώρα σήμερα τα ξημερώματα, με τις εκκλήσεις να μην εισακουσθεί η εντολή Μικάτι να αυξάνονται.

Το LBCI ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θα προχωρήσει κανονικά στην αλλαγή στη θερινή ώρα κυρίως επειδή, αν δεν το έπραττε, θα υφίστατο πλήγμα η δουλειά του. Πρόσθεσε μάλιστα: «Ο Λίβανος δεν είναι νησί».

Άλλοι προσπάθησαν να προσαρμοστούν: ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, η Middle East Airlines, επεσήμανε ότι τα ρολόγια της θα παραμείνουν στη χειμερινή ώρα, αλλά θα αλλάξει τις ώρες των δρομολογίων της στη θερινή ώρα προκειμένου να συντονιστούν με τα διεθνή προγράμματα.

«Μουσουλμανική ή χριστιανική ώρα;»

Ο Μικάτι, ένας σουνίτης, ανακοίνωσε την απόφασή του για την παράταση της χειμερινής ώρας κατά έναν μήνα έπειτα από συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον πρόεδρο της βουλής, τον σιίτη Ναμπίχ Μπέρι.

Σε ανακοίνωσή του χθες το γραφείο του Λιβανέζου πρωθυπουργού εξήγησε ότι η απόφαση είναι «ένα καθαρά διοικητικό θέμα», που έλαβε «μια ειδεχθή δογματική τροπή».

Σε καφέ στη Βηρυτό χθες το βράδυ δημοσιογράφος του Reuters άκουσε έναν πελάτη να ρωτά: «Θα ακολουθήσεις τη χριστιανική ή τη μουσουλμανική ώρα από αύριο;».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ουάνταχ Σαντέκ σχολίασε στο Twitter ότι λαμβάνονται αποφάσεις «χωρίς καμία σκέψη για τις επιπτώσεις ή τη σύγχυση που προκαλούν».

Εξάλλου κάποιοι χρήστες του Twitter ανήρτησαν μια παλιά συνέντευξη του γνωστού Λιβανέζου συνθέτη και μουσικού Ζίαντ Ραμπάνι, που μιλά για τη θερινή ώρα: «Κάθε χρόνο πάτε το ρολόι μία ώρα μπροστά και μας κρατάτε πίσω 10 χρόνια», λέει αναφερόμενος στους Λιβανέζους πολιτικούς

«Θα πρέπει να προσέχετε και τα χρόνια, όχι μόνο την ώρα».

