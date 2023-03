Κοινωνία

Καμίνια: Επιχειρηματίας χτύπησε μέχρι λιποθυμίας υπάλληλό του

Στο νοσοκομείο κατέληξε το θύμα, στο αστυνομικό τμήμα ο δράστης.

Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε ένας Πακιστανός από έναν 41χρονο επιχειρηματία στα Καμίνια, καθώς ο δράστης φαίνεται ότι είχε προσωπικές διαφορές με δύο ομοεθνείς υπαλλήλους του, αλλά τελικά επιτέθηκε στον συγκάτοικό τους μετά από φραστικό επεισόδιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο επιχειρηματίας πήγε στο σπίτι τους στα Καμίνια το πρωί της περασμένης Τρίτης (21.3.2023) και έψαχνε τους δύο Πακιστανούς υπαλλήλους τους. Όμως, όταν έφτασε εκεί βρήκε τον συγκάτοικό τους μόνο, επειδή αυτοί απουσίαζαν.

Τότε, άρχισε να βρίζει τον Πακιστανό με ρατσιστικές φράσεις θίγοντας την καταγωγή του ενώ στη συνέχεια τον απείλησε και άρπαξε το κινητό του τηλέφωνο.

Όταν πήγε να φύγει από το σπίτι, ο Πακιστανός τον ακολούθησε μέχρι την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας και ο 41χρονος επιχειρηματίας ξεκίνησε και πάλι να τον βρίζει με χυδαίο τρόπο και να του εκτοξεύει ρατσιστικές απειλές.

Στη συνέχεια, τον χτύπησε στο κεφάλι και τον έσπρωξε στη τζαμαρία της εισόδου, με αποτέλεσμα αυτή να σπάσει. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας συνέχισε να χτυπάει το κεφάλι του θύματος στα θραύσματα.

Ο Πακιστανός λιποθύμησε από τα τραύματά του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 41χρονο, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, απειλές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση, κλοπή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

