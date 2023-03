Πολιτισμός

Ο Δημήτρης Μητροπάνος απέκτησε τη δική του “γωνιά” στα Τρίκαλα (εικόνες)

Φωτογραφίες, μουσικό υλικό, 45άρια δισκάκια, όπως και συνεντεύξεις περιέχει το σημείο που είναι αφιερωμένο στον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή.

Σπάνιες φωτογραφίες, μουσικό υλικό, 45άρια δισκάκια, όπως και συνεντεύξεις περιέχει η «Γωνιά του Μητροπάνου», που βρίσκεται και λειτουργεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Σοφία Μπούμπα» στην Αγία Μονή Τρικάλων, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο ερμηνευτής.

Η σημαντική προσπάθεια είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του δήμου Τρικκαίων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Μονής με επιμέλεια και σχεδιασμό Κώστα Καραδήμα. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, το κτήριο ήταν οικία της αείμνηστης Σοφίας συζύγου Δημητρίου Μπούμπα, και τη δώρισε στον δήμο Τρικκαίων το 2005, με τον δήμο να της απονέμει το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης την ίδια χρονιά.

Το 2009, επί δημαρχίας Μιχάλη Ταμήλου, ολοκληρώθηκε η πρώτη ανακατασκευή του χώρου, εμπεριέχοντας τα πρώτα αντικείμενα της έκθεσης για τον Μητροπάνο. Είναι μια μόνιμη έκθεση για τον μεγάλο τρικαλινό ερμηνευτή, η οποία περιγράφει μέσα από τα εκθέματα όλη του την πορεία από τη συνοικία ως την ανάδειξή του σε μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Καθώς ο επισκέπτης ανεβαίνει προς την αίθουσα του ορόφου, σε κάθε σκαλοπάτι αναγράφεται και ο τίτλος από ένα τραγούδι του καλλιτέχνη, ενώ οι δίσκοι αναφέρονται στα 45 χρόνια ερμηνείας και προσφοράς του τρικαλινού καλλιτέχνη. Στους τοίχους της αίθουσας υπάρχουν αποσπάσματα από συνεντεύξεις, όπως και ανακοινώσεις για τη συνεργασία με διάφορα κέντρα που τραγουδούσε.

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, η συγκεκριμένη πολιτιστική μας γωνιά είναι ένα μεγάλο παράθυρο στην τεράστια προσφορά του Δημήτρη Μητροπάνου. Η γενέτειρα πόλη τον τιμά με αυτήν την έκθεση που έχει ήδη καταστεί πόλος έλξης για τους επισκέπτες, καθώς αναδεικνύουμε και εμπλουτίζουμε συνολικότερα τη συνεισφορά των τρικαλινών στο λαϊκό μας τραγούδι.

