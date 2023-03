Κοινωνία

Καιρός: Άνοιξη πριν από το χειμωνιάτικο “διάλειμμα”

Υψηλές θα είναι την Κυριακή οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, ενώ από τη Δευτέρα αλλάζει το σκηνικό του καιρού.

Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία σήμερα, Κυριακή, σε όλη τη χώρα, παρά τη μικρή της πτώση στα βορειανατολικά.

Όμως, τα υψηλά 22 ακόμα και 23άρια στη θερμοκρασία θα πέσουν από τη Δευτέρα, οπότε και ξεκινά η κακοκαιρία «εξπρές» που θα πλήξει τη χώρα μας.

Χαρακτηριστικό της αλλαγής του καιρού είναι ότι, από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι και 10 βαθμούς από τα σημερινά επίπεδα.

Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και την Εύβοιας. Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και από το βράδυ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 και πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου. Τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Την Τετάρτη στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και λίγα χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε χαμηλές τιμές για την εποχή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αισθητή θα είναι η βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη, οπότε ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο και την Παρασκευή θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

