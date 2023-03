Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου της εβδομάδας

Ανάρτηση του πρωθυπουργού με τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Τα σιδηροδρομικό δίκτυο, η ακρίβεια και τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται εκτενώς στο σιδηροδρομικό δίκτυο, τα δρομολόγια που θα αρχίσουν και πάλι σταδιακά και τη συγκρότηση του νέου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του ΟΣΕ.

Η αναρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Καλημέρα σε όλες και όλους. Να ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση με ευχές σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου για τη χθεσινή Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Την αρχή του αγώνα για ελευθερία του έθνους μας, αλλά και την αρχή μίας πορείας διακοσίων δύο χρόνων για την πρόοδο της πατρίδας μας.

Η πορεία αυτή βέβαια δεν ήταν πάντα γραμμική. Είχε δυστυχώς και πολλά πισωγυρίσματα που καθυστέρησαν την εθνική μας εξέλιξη. Έχουμε δει με επώδυνο -πρόσφατα και με τραγικό- τρόπο ότι δεν κατορθώσαμε να φτιάξουμε ένα κράτος που εκπέμπει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα. Βελτιωθήκαμε σε καίριους τομείς, όμως έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Αυτό περιμένουν οι πολίτες από τις πολιτικές δυνάμεις. Περιμένουν προτάσεις, λύσεις, έργα, όχι τοξικότητα και ανούσιους καυγάδες.

Αυτό ακριβώς προσπαθώ να τονίσω με τον εβδομαδιαίο απολογισμό: να σας μιλήσω για έργα, για τα βήματα που γίνονται κάθε εβδομάδα, μικρά και μεγάλα.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη δέσμευσή μας να ξεκινήσουν και πάλι σταδιακά τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων με αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Ανά πενθήμερο θα προστίθενται επιπλέον γραμμές, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης ανάπτυξη πριν από το Πάσχα. Ταυτόχρονα συγκροτήθηκε και λειτουργεί νέο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του ΟΣΕ, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και της Hellenic Train για να επιτηρεί καλύτερα τα συστήματα ασφαλείας και να προχωρήσει με πολύ γοργά βήματα η αναβάθμιση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας του σιδηροδρομικού μας δικτύου. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ξανακερδίσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού.

Σε αυτό πιστεύω ότι θα συμβάλει και η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μεταξύ των οποίων ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ. Είναι κάτι που έκρινα πως είναι αναγκαίο να γίνει άμεσα, μετά από όσα είδαμε πως έγιναν στο Σταθμαρχείο της Λάρισας την μοιραία νύχτα του δυστυχήματος, με σταθμάρχες που έλειπαν από τη θέση τους και τα περιβόητα «μπλάνκο».

Έτσι, μέχρι το τέλος Απριλίου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα εφαρμοστεί σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ αλλά και στις Σταθερές Συγκοινωνίες, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, Κτιριακές Υποδομές, Εγνατία Οδός, ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, και θα αφορά περίπου 18.000 εργαζόμενους.

Θυμίζω πως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται σταδιακά σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, στους κλάδους των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών security. Με την εφαρμογή της, θωρακίζεται η καταγραφή του ωραρίου και πιστοποιείται η παρουσία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας με τρόπο αδιάβλητο που διευκολύνει τον άμεσο εντοπισμό ψευδών δηλώσεων, είτε από την πλευρά των εργοδοτών, είτε από την πλευρά των εργαζόμενων.

Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε στη Βουλή μία πολύ σημαντική διάταξη που διασφαλίζει – για πρώτη φορά, ρητά με νόμο, ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό. Είναι λυπηρό που η Αντιπολίτευση επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, υποστηρίζοντας δήθεν ότι η Κυβέρνηση προωθεί την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ουδέν ψευδέστερο. Το νερό είναι φυσικό μονοπώλιο. Ανήκει στο κράτος, σε εταιρείες του κράτους.

Και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, στο άρθρο 3 του νέου νόμου, ορίζεται σαφέστατα ότι οι πάροχοι του νερού είναι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (οι γνωστές ΔΕΥΑ). Αυτό όμως που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι πως στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 295 δημοτικοί οργανισμοί που διαχειρίζονται το νερό. Σε αυτές λοιπόν παρατηρείται σήμερα 62% σπατάλη νερού, μόνο 42% των ΔΕΥΑ αναρτούν δημόσια τα στοιχεία που εκ του νόμου οφείλουν, ενώ και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διπλάσια κοστολόγηση του νερού! Επί ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν 9 πρόστιμα και με αυτή την κυβέρνηση 62 πρόστιμα για όλα αυτά τα προβλήματα. Πρέπει και μπορούμε να πάμε καλύτερα. Αυτά θέλουμε να διορθώσουμε με μια ανεξάρτητη αρχή που αποτελεί δημόσιο έλεγχο με θεσμική συνέχεια, γι’ αυτό και χρειάζεται μία Ανεξάρτητη Αρχή που θα ελέγχει τους οργανισμούς αυτούς, και αυτό ακριβώς γίνεται πράξη με το νομοσχέδιο.

Αλλάζω εντελώς θέμα, και θέλω να τονίσω πως στην ελληνική επικράτεια δεν μπορεί -δεν θα επιτρέψουμε- να υπάρχουν “γαλατικά χωριά ανομίας”. Στη Μύκονο θα εφαρμοστεί ο νόμος. Γι’ αυτό ψηφίσαμε τροπολογία που αναστέλλει την έκδοση οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της Μυκόνου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των αδειών θα είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου στην Αθήνα. Βάζουμε φραγμό σε κάθε παράνομη πράξη, σε κάθε παράνομο σχέδιο που επιχειρείται να υλοποιηθεί με εκβιασμούς και έκνομες συμπεριφορές.

Κάτι ακόμα που θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι η ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας, τόσο για ενήλικες, όσο και για παιδιά. Το Υπουργείο Υγείας συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με την UNICEF, αντίστοιχα, ώστε για να εκπονηθεί ένα σχέδιο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, ενός προβλήματος που και στη χώρα μας έχει πάρει διαστάσεις.

Για να σας δώσω μία εικόνα: με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, μόνο το 30,3% του γενικού πληθυσμού βρίσκεται εντός ορίων κανονικού βάρους, ενώ το 37,6 % είναι υπέρβαροι και το 32,1% παχύσαρκοι. 3 από τις 4 οικογένειες έχουν τουλάχιστον έναν υπέρβαρο ή παχύσαρκο γονέα. Φυσικά η παχυσαρκία δεν είναι αισθητικό θέμα. Είναι θέμα υγείας, καθώς αποτελεί παράγοντας κινδύνου για πολλές παθήσεις. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο και η προσπάθεια καταπολέμησής του είναι μέρος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης για τη Δημόσια Υγεία «Σπύρος Δοξιάδης».

Το πρόγραμμα λοιπόν που αφορά τους ενήλικες δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες από ειδικούς διατροφολόγους, αλλά και δωρεάν εξειδικευμένη συνδυασμένη θεραπεία σε περιπτώσεις σοβαρής παχυσαρκίας που συνυπάρχει με σοβαρά χρόνια νοσήματα.

Από την άλλη, η Εθνική Δράση για την Παιδική Παχυσαρκία απευθύνεται σε παιδιά έως και 17 ετών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Φυσικά σε αυτήν την προσπάθεια, χρειάζεται η συμμετοχή τόσο των γονέων, όσο και των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν κλινική εκτίμηση και συμβουλευτική για την υγεία, την ανάπτυξη, τη διατροφική κατάσταση των παιδιών και δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

Και τα δυο αυτά προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα. Συμπληρώθηκαν 21 εβδομάδες από τότε που καθιερώσαμε το «Καλάθι του Νοικοκυριού», που έχει κρατήσει τις τιμές εκατοντάδων προϊόντων σταθερές. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε μόνο εμείς, αλλά επιβεβαιώνεται από επιστημονική μελέτη του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Philips της Κύπρου. Με την ευκαιρία αυτή όμως, θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα είχε τον 6ο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ε.Ε. τον Φεβρουάριο. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από εμάς παρουσιάζουν χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία.

Προφανώς δεν εξαφανίστηκε η εισαγόμενη ακρίβεια. Προσπαθούμε, όμως, να μετριάσουμε τις συνέπειες και θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί. Έτσι, ενόψει του Πάσχα, θα δημιουργηθεί το «Πασχαλινό καλάθι» για τα σούπερ μάρκετ, με προϊόντα όπως αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και σοκολάτες, και το «Καλάθι του νονού και της νονάς» που θα αφορά αποκλειστικά τα καταστήματα παιχνιδιών. Αυτά θα ξεκινήσουν από τα τέλη του Μαρτίου και θα διαρκέσουν έως τις 15 Απριλίου.

Τελευταίο: αυτή την εβδομάδα υπογράφηκε η σύμβαση μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Ναυπηγείου της ΕΝΑΕ στον Σκαραμαγκά στον νέο επενδυτή, τον κ. Προκοπίου. Είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που έχουμε κάνει για να δώσουμε νέα προοπτική στα ναυπηγεία μας, και είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μας που, μετά από τόσα χρόνια απαξίωσης ενός σημαντικότατου κλάδου, και τα 3 ναυπηγεία μας θα έχουν πιάσει και πάλι δουλειά.

Σας αφήνω με μια μικρή αλλά σημαντική εικόνα που είδαμε όλοι μας αυτή την εβδομάδα, αυτή των τριών θραυσμάτων από τη ζωφόρο, τις μετόπες, και τα αετώματα του Παρθενώνα να αποδίδονται στο Μουσείο της Ακρόπολης από τα Μουσεία του Βατικανού. Και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

Καλή δύναμη και πάλι Χρόνια Πολλά σε όλες και σε όλους!

