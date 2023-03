Κοινωνία

Missing alert για 39χρονο

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 39χρονου. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 39χρονου από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 26/03/2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του κέντρου Θεσσαλονίκης, ο Χατζηδημητρίου Σταμάτης, 39 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Χατζηδημητρίου Σταμάτη σήμερα, 26.03.2023, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Να σημειωθεί ότι στις 02.06.2021 είχαμε προχωρήσει στην ενεργοποίηση του συναγερμού Amber Alert για τον ανήλικο γιο του Χατζηδημητρίου Σταμάτη, όπου το παιδί εντοπίστηκε άμεσα και ήταν καλά.

Ο Χατζηδημητρίου Σταμάτης έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Φορούσε κόκκινη αθλητική φόρμα και γκρι φούτερ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

