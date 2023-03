Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ. Για Σπάτα: Δεν υπήρξε επεισόδιο πυροβολισμών

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για το φερόμενο περιστατικό με πυροβολισμούς στα Σπάτα.

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση όπου ξεκαθαρίζει την κατάσταση σχετικά με δημοσιεύματα για περιστατικό με πυροβολισμούς που φέρεται να συνέβη χθες το βράδυ στα Σπάτα.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στο σημείο δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται στο διαδίκτυο και αναφέρονται σε περιστατικό με πυροβολισμούς βραδινές ώρες χτες, Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, στα Σπάτα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι άμεσα μετέβησαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να επιληφθούν, ενώ από την έρευνα που διεξήχθη, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης του περιστατικού».

