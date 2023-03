Αθλητικά

Μπάσκετ γυναικών: ο Παναθηναϊκός σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδος

Σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση απέναντι στην Ελευθερία Μοσχάτου, ο Παναθηναϊκός, έκανε την ανατροπή και σήκωσε το Κύπελλο.

Κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε σήμερα (26/3) η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αν και δυσκολεύθηκαν, οι «πράσινες» νίκησαν 66-61 τη μαχητική Ελευθερία Μοσχάτου, στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στο κλειστό της Ζωφριάς, και επέστρεψαν στην κορυφή μετά από 23 χρόνια, καθώς είχαν κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους το 2000. Η Κάρτερ με 19 πόντους (4/6 τρίποντα) και 7 ασίστ ήταν η κορυφαία για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που στο «στρατόπεδο» της Ελευθερίας Μοσχάτου η πολύ καλή απόδοση των Καρακασίδου (21 πόντοι, 8 ασίστ) και Στούπα (16 πόντοι με 4/7 τρίποντα) δεν ήταν αρκετή...

Τα δεκάλεπτα (με πρώτο τον Παναθηναϊκό): 10-15, 27-33, 43-49, 66-61.

Το «τριφύλλι» πήρε στο ξεκίνημα του αγώνα την πρωτοπορία στο σκορ (6-3), αλλά η Ελευθερία «απάντησε» με σερί 9-0 και προσπέρασε με 12-6 στο 8΄. Από εκείνο το σημείο η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη ακολουθούσε στο σκορ, αλλά κατάφερε με σερί 8-0 -το οποίο ολοκληρώθηκε με τρίποντο της Κάρτερ- να ανακτήσει την πρωτοπορία (20-19) στο 14΄. Η Κάλογουεϊ με τρίποντο έβαλε ξανά σε... θέση οδηγού την Ελευθερία Μοσχάτου, η οποία έφτασε το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το +9 (42-33 στο 26΄). Με σερί 8-0 οι «πράσινες» πλησίασαν στον πόντο (52-51 στο 35΄), ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Σίμου κρατούσε το προβάδισμα μέχρι το 39ο λεπτό.

Με το σκορ στο 58-61 υπέρ της Ελευθερίας, ο Παναθηναϊκός ανέκτησε την πρωτοπορία με... τετράποντο της Κάρτερ (62-61), η οποία ευστόχησε σε τρίποντο και στη συμπληρωματική βολή που κέρδισε για φάουλ στο σουτ, ενώ απέμεναν 52.7 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η εξέλιξη αυτή ήταν... μαχαιριά στην καρδιά για τις παίκτριες της Ελευθερίας, οι οποίες δεν κατάφεραν να σκοράρουν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, ενώ οι «πράσινες» «κλείδωσαν» από τη γραμμή του φάουλ (1/2 η Αλεξανδρή, 2/2 η Παυλοπούλου και 1/2 η Θεοδωρομανωλάκη) τη νίκη και το τρόπαιο.

Διαιτητές: Γρίβα, Κώτσου, Ασημακάκη.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ (Ελένη Καπογιάννη): Κωτούλα, Παυλοπούλου 9 (1), Πότερ 11, Σωτηρίου 9 (1), Αλεξανδρή 3, Χριστινάκη 7, Κάρτερ 19 (4), Θεοδωρομανωλάκη 4 (1), Χαιριστανίδου 4.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Γιώργος Σίμος): Κάλογουεϊ 13 (3), Στούπα 16 (4), Καρακασίδου 21 (2), Νάτσκου, Σταμάτη 2, Μπρούερ 9 (13 ριμπάουντ), Ταμπάκου.

