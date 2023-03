Κοινωνία

Λαγονήσι: νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Λεοφώρο Αθηνών-Σουνίου στο Λαγονήσι.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου στο Λαγονήσι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του irafina, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να βρει τραγικό θάνατο.

Την ίδια ώρα με ανάρτησή της στο Facebook η Ναταλί Κάκκαβα τονίζει για το περιστατικό: «Κάθε χρόνο θρηνούμε δεκάδες ανθρώπινες ζωές στο παραλιακό μέτωπο του Λαγονησίου..Γιατί; Ένας ακόμη συνάνθρωπός μας ίσως είχε σώσει τη ζωή του σήμερα, εάν το αίτημα χρόνων για διαχωριστικό διάζωμα είχε υλοποιηθεί».

