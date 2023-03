Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: περίπατος με κατοστάρα για τους ερυθρόλευκους

Το 20 στα 20 πέτυχε ο Ολυμπιακός στη Basket League, με μία εύκολη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Την 20η νίκη του σε ισάριθμα ματς της Basket League πέτυχε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε εύκολα στο ΣΕΦ του ΠΑΟΚ με 100-70. Ο Σάσα Βεζένκοφ με 26 πόντους και μόλις δύο άστοχα σουτ ήταν ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων», που μετέτρεψαν το ματς σε... περίπατο στη δεύτερη περίοδο, όταν κράτησαν τους φιλοξενούμενους για σχεδόν δέκα λεπτά χωρίς καλάθι και τους υποχρέωσαν στο ίδιο διάστημα σε δέκα λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 49-30, 66-52, 100-70

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο του Ολυμπιακού μετά την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε, δεν είχε στη διάθεσή του τον Κάνααν, που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για τη γέννηση του παιδιού του, ενώ άφησε εκτός βασικής πεντάδας τον Ουόκαπ, ξεκινώντας με δίδυμο γκαρντ τους Λούντζη και Σλούκα. Κάποια λάθη των «ερυθρόλευκων» επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να προηγηθεί 8-5 στο ξεκίνημα, αλλά η αντίδραση ήρθε με δύο τρίποντα του -αφύλακτου- Παπανικολάου και ένα κάρφωμα του Φαλ. Οι Θεσσαλονικείς ξαναπέρασαν μπροστά (14-13) με διαδοχικά τρίποντα των Φράνκε και Σαλούστρου, για να ακολουθήσει μία προσωπική... ραψωδία του Βεζένκοφ, ο οποίος πέτυχε 12 πόντους μέσα σε 4,5 λεπτά, διαμορφώνοντας το 30-22 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με κεκτημένη ταχύτητα στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, φτάνοντας το σερί τους (που ξεκίνησε από το 23-22 του 9ου λεπτού) στο 14-0 και «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι από νωρίς. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε το μοναδικό εντός πεδιάς καλάθι του στο δεύτερο δεκάλεπτο 11΄΄ πριν τη λήξη (μέχρι τότε είχε 0/12 σουτ και 10 λάθη!), με τον Πόλεϊ να σκοράρει μετά από επιθετικό ριμπάουντ, πριν διαμορφώσει ο Μπόλομποϊ με εντυπωσιακό κάρφωμα το σκορ ημιχρόνου σε 49-30. Το υπόλοιπο του αγώνα εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τους Πειραιώτες να σκέφτονται την επερχόμενη διπλή αγωνιστική της Euroleague (υποδέχονται Βιλερμπάν και Παναθηναϊκό) και τον «Δικέφαλο του βορρά» να έχει το μυαλό του στο κρίσιμο ματς του επόμενου Σαββάτου (1/4) με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ μείωσε ως τους δώδεκα (64-52 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου), αλλά στο φινάλε οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν ξανά... γκάζι και έφτασαν ως το τελικό +30 (100-70).

Διαιτητές: Τσαρούχα, Πουρσανίδης, Ζιώγας

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Λούντζης 7, Φαλ 6 (9ρ.), Σλούκας 9 (2τρ., 5ασ.), Βεζένκοφ 26 (4/5τρ.), Παπανικολάου 9 (2), Ουόκαπ (6ασ., 3κλ.), Λαρεντζάκης 16 (4), Πάπας, Μπόλομποϊ 2, Πίτερς 11 (1), Μπλακ 8, ΜακΚίσικ 6 (1)

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 12 (2), Ράιλι 13 (3τρ., 7ασ.), Μαργαρίτης 2, Σαλούστρος 5 (1), Ρένφρο 7, Τσιακμάς, Χαντς 6 (1), Πόλεϊ 23 (5/8τρ.), Σλαφτσάκης 2, Σάιμπερτ, Καμπερίδης

