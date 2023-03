Life

“Το Πρωινό”: τράπερ έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από υποστηρικτές άλλου τράπερ (βίντεο)

Το βίντεο με την άγρια επίθεση στον τράπερ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Συνεχίζονται τα επεισόδια μεταξύ ομάδων υποστηρικτών τράπερς στη χώρα μας, με ένα πρόσφατο βίντεο να συγκλονίζει.

Όπως αναφέρει η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο γνωστός τράπερ, βρίσκοταν έξω απο κινηματογράφο με την κοπέλα του, όταν ομάδα ατόμων τους πλησίασε επιθετικά.

Κατά την άγρια επίθεση που δέχτηκε ο τράπερ, τον έγδυσαν και τον χτύπησαν, τραβώντας βίντεο, με σκοπό να τον ταπεινώσουν ενώ έβρισαν με χυδαίο τρόπο και την κοπέλα του που παρακολουθούσε έντρομη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άγρια επίθεση έγινε από ομάδα υποστηρικτών άλλου τράπερ.

Το θύμα της επίθεσης, δεν κατέθεσε μύνηση και δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

