Πολιτική

Τσίπρας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, για το θέμα των παρακολουθήσεων και τις παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων.

Την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, Κωνσταντίνο Μενουδάκο για το θέμα των παρακολουθήσεων και τις παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων.

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να συνομιλήσω με τον επικεφαλής της. Μια κρίσιμη Αρχή σε μια εποχή που παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα, κρίσιμα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας μετά τη συνάντηση.

Όπως επισήμανε, «η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών ήταν δύο ανεξάρτητες Αρχές που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο θεσμικού αντίβαρου στην επιχείρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να καταλύσει κάθε έννοια του Συντάγματος και να παραβιάσει το απόρρητο των επικοινωνιών, προκειμένου να παρακολουθεί σχεδόν το μισό πολιτικό σύστημα».

«Ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα, ήταν αυτός που επιχείρησε πέρσι το καλοκαίρι, πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, με μία κίνηση να αντικαταστήσει τους δύο επικεφαλής των δύο Αρχών, για ευνόητους λόγους», υποστήριξε, τονίζοντας: «οι δύο επικεφαλής έπαιξαν ένα κρίσιμο ρόλο, έτσι όπως προστάζει το Σύνταγμα, και σήμερα γνωρίζουμε, έχουμε ευρήματα για το γεγονός ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε αρχηγούς κομμάτων, ευρωβουλευτές, υπουργούς, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Καθώς επίσης και για το γεγονός ότι μέσω του παράνομου λογισμικού Predator εστάλησαν πάνω από 300 παράνομα sms, μολυσμένα sms, σε πάνω από 100 συμπολίτες μας».

Υπογράμμισε πως «αυτή η παρακρατική λειτουργία είναι ένα κρίσιμο θέμα», εκφράζοντας την άποψη ότι «σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ο ιθύνων νους, ο ηθικός αυτουργός, δυστυχώς ο πρωθυπουργός της χώρας θα είχε παραιτηθεί. Σήμερα απλά σιωπά. Δεν δίνει απαντήσεις. Όπως δεν έδωσε καμία απάντηση και στην πρόσφατη κραυγαλέα υπόθεση της 'Αρτεμις Σίφορντ, στέλεχος της Μeta, πρώην Facebook, η οποία ήταν υπό παρακολούθηση τόσο με τη συμβατική μέθοδο της ΕΥΠ, όσο όμως και από το παράνομο λογισμικό Predator».

«Το κρίσιμο όμως, είναι ότι αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων, που υπάρχει μονάχα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και αφορά το ραντεβού για τον εμβολιασμό, προκειμένου να σταλεί ένα μολυσμένο μήνυμα για να εγκλωβιστεί και τεθεί υπό παρακολούθηση. Καλείται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει απαντήσεις. Είναι δυνατόν σήμερα ο πολίτης να αισθάνεται απόλυτα ανασφαλής ακόμη και για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Ακόμη και για τα ραντεβού του εμβολιασμού;», συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας, και κατέληξε:

«Το κρίσιμο είναι ότι σήμερα ο πολίτης αισθάνεται απόλυτα ανασφαλής απέναντι σε ένα κράτος, που όταν δεν του προσφέρει καμία ασφάλεια, τον κατασκοπεύει. Και βρίσκεται ακόμη και στα πιο ευαίσθητα δεδομένα του. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κράτος δίπλα στον πολίτη. Χρειαζόμαστε ένα κράτος δημοκρατικό, ελεύθερο, και ένα κράτος που θα δίνει ασφάλεια στον πολίτη. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά διακυβεύματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης».

Μέσω ανακοίνωσής του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντά στον Αλέξη Τσίπρα: «Είναι καιρός εκείνος που έχει στο πλευρό του δύο αμετάκλητα καταδικασμένους και μάλιστα για παράβαση καθήκοντος, υπουργούς του, τους κ. Παππά και Παπαγγελόπουλο, να σταματήσει να προκαλεί την νοημοσύνη των πολιτών. Άλλωστε η Δικαιοσύνη πάντοτε ξεσκεπάζει τις συνομωσίες, τις σκευωρίες και τα ρυπαρά δίκτυα. Και της έχουμε εμπιστοσύνη, σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα που την αντιμετωπίζει α λα καρτ και βλέπει τους θεσμούς ως εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτικών του σκοπιμοτήτων».

