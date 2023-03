Κοινωνία

Ακαδημία Πλάτωνος: Φωτογράφιζε παιδιά σε επίμαχα σημεία

Τον "έπιασε" ο πατέρας παιδιών. Βρήκαν στο κινητό του τις φωτογραφίες και τον συνέλαβαν.

Συνελήφθη ένας 59χρονος Πολωνός στην Ακαδημία Πλάτωνος, καθώς φωτογράφιζε δύο μικρά παιδιά ηλικίας 9 και 5 ετών χωρίς την άδεια των γονιών τους.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Κυριακής ένας πατέρας κατάλαβε πως κάποιος φωτογράφιζε τις κόρες του, χωρίς να τον ενημερώσει.

Άμεσα κάλεσε την αστυνομία που έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε ότι ο 59χρονος φωτογράφιζε τα παιδιά, εστιάζοντας σε επίμαχα σημεία.

Στο ΑΤ Κολωνού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ εντοπίστηκαν στο κινητό του τηλέφωνο κι άλλες φωτογραφίες από ανήλικα κορίτσια, και πάλι στην Ακαδημία Πλάτωνος.

