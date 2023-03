Κοινωνία

Τέμπη: Ελεύθερος με όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο σταθμάρχης της Λάρισας, που εμφανίστηκε συντετριμμένος στον ανακριτή.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 33χρονος συμβασιούχος σταθμάρχης μετά την απολογία του στον ειδικό εφέτη ανακριτή, όπου εμφανίστηκε συντετριμμένος.

«Η ψυχολογία μου δεν είναι καλή, είμαι συντετριμμένος για το δυστύχημα, λυπάμαι που τόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους . Έχω ένα βάρος, νιώθω όμως ανακουφισμένος, με την απόφαση των δικαστικών αρχών. Ήμουν ενισχυτικός δεν είχα τον πρώτο ρόλο στη διακίνηση των αμαξοστοιχιών», φέρεται να κατέθεσε ο σταθμάρχης.

«Η απόφαση ήταν από κοινού από τον κύριο εισαγγελέα και τον κύριο ανακριτή για περιοριστικούς όρους, δηλαδή δύο φορές το μήνα θα εμφανίζεται σε τμήμα και επίσης θα πληρώσει μία εγγύηση 10.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα είναι δύσκολο να άσχημη ψυχολογία του αλλά τουλάχιστον προχωρήσαμε προχωράει τη ζωή του τώρα, θα είναι βέβαια κατηγορούμενος αλλά θα το παλέψουμε....», δήλωσε η δικηγόρος του, Σοφία Αποστολάκη.

Ο 33χρονος Για περίπου μία ώρα έμεινε στο γραφείο του ειδικού εφέτη ανακριτή. Κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, 30 σελίδων, απάντησε και σε ερωτήσεις, κυρίως για το ωράριο εργασίας του.



«Στη σύμβαση μου δεν αναφέρεται ωράριο εργασίας αλλά, οι προϊστάμενοί μου, τόσο προφορικά, αλλά και εγγράφως, είχαν ενημερώσει κι εμένα και τους άλλους προσληφθέντες με μπλοκάκι, ότι η εργασία μας θα ήταν πενθήμερη και οκτάωρη. Δεν θα είχα δικαίωμα για υπερωρίες. Σχολούσα στις 10:00 το βράδυ για να πάρω το τρένο, για Βόλο, όπου είναι η μόνιμη κατοικία μου», είπε.

Η δικηγόρος του 33χρονου, Σωτηρία Χατζηδημητρίου, δήλωσε πως, ο σταθμάρχης «διαχώρισε τη θέση του σε σχέση με τους άλλους γιατί ήταν με τη συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας ενώ οι άλλοι είναι μόνιμοι»/

Πριν την απολογία του συμβασιούχου σταθμάρχη ο εφέτης ανακριτής έλαβε καταθέσεις από δύο γυναίκες, που και αυτές εργάζονται με σύμβαση στον ΟΣΕ, οι οποίες έδωσαν πληροφορίες στις ανακριτικές αρχές, για τον τρόπο εργασίας των εργαζομένων με μπλοκάκι.

