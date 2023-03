Οικονομία

Τράπεζες: Μειώθηκαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Σχεδόν κατά 1,5 δις μειώθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο, με τη «μερίδα του λέοντος» να αφορά τις επιχειρήσεις. Αντίθετα αυξήθηκαν οι καταθέσεις της Κυβέρνησης.

Σε αναλήψεις ύψους 1,456 δισ. ευρώ προχώρησε ο ιδιωτικός τομέας τον Φεβρουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής υποχώρησε σε 2,9% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μεγαλύτερη «βουτιά» καταγράφηκε στις καταθέσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες συρρικνώθηκαν κατά 1,255 δισ. ευρώ τον περασμένο μήνα, έναντι μείωσης κατά 3,091 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 0,5% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικά, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 1,425 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 3,396 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 171 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 305 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σε καθοδική τροχιά κινήθηκαν και οι καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, που υποχώρησαν κατά 202 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2023, έναντι μείωσης κατά 1,419 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 3,6% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Φεβρουάριο του 2023 οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης ενισχύθηκαν κατά 366 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 134 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -2,0% από -3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Σημειώνεται ότι η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 1,090 δισ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 4.376 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023.

