Κοινωνία

Επιθεώρηση Εργασίας - Βία στην Εργασία: Ποιοι την ασκούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Επιθεώρησης Εργασίας για την άσκηση βίας στον εργασιακό χώρο.

Έξι στους δέκα καταγγελλόμενους για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας είναι εργοδότες ή πρόσωπα που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του αρμόδιου τμήματος της Επιθεώρησης Εργασίας.

Τέσσερις στις δέκα περιπτώσεις αφορούν σε άλλον εργαζόμενο ή με άλλη σχέση απασχολούμενο στην ίδια επιχείρηση.

Η συντριπτική πλειονότητα (91%) των καταγγελιών αφορά σε περιστατικά βίας, λεκτικής, σωματικής και ηθικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης και το υπόλοιπο 9% σε σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης για το 2022 του αυτοτελούς τμήματος παρακολούθησης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, σε ποσοστό? 38% οι καταγγέλλοντες-θιγόμενοι είναι άντρες και το 62% γυναίκες.

Όσον αφορά στους κλάδους δραστηριότητας των επιχειρήσεων καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, κατά φθίνουσα σειρά, αναφέρονται στο εμπόριο, στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, στην παραγωγή-βιομηχανία τροφίμων, στις μεταφορές, στις κατασκευές και στην υγεία.

Σε σύνολο 151 υποβληθέντων και διεκπεραιωθέντων καταγγελιών:

51 υποθέσεις (34%) επιλύθηκαν εξωδικαστικά, με λήψη πρόσφορων και ανάλογων μέτρων από την καταγγελλόμενη επιχείρηση και τη διατύπωση σχετικών συστάσεων.

24 υποθέσεις (16%) ματαιώθηκαν είτε λόγω μη παράστασης κατά την ορισθεί σα συζήτηση του καταγγέλλοντος ή της καταγγέλλουσας είτε λόγω γραπτής σχετικής δήλωσης των τελευταίτων είτε διότι κατά τη συζήτηση δεν αναλύθηκαν περαιτέρω συγκεκριμένα περιστατικά βίας και παρενόχλησης, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στην ειδική διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 4808/2021.

Σε 65 υποθέσεις (43%) έχει καταγραφεί -από τον διεξάγοντα τη διαδικασία επιθεωρητή εργασιακών σχέσεων- αιτιολογημένη σύσταση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, εξαιτίας αντικρουόμενων ισχυρισμών επί αμφισβητούμενων πραγματικών και νομικών ζητημάτων, που χρήζουν δικαστικής εκτιμήσεως.

Σε 11 υποθέσεις (7%) επιβλήθηκαν, με βάση τον ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικές κυρώσεις, συνολικού ύψους ύψους 29.950 ευρώ. Eντός του 2022, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ενεργοποιήθηκε και το μητρώο εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όχι μόνο στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, αλλά και κατόπιν επιτόπιων ελέγχων. Τα συνολικά επιβληθέντα πρόστιμα ανέρχονται σε 37.050 ευρώ.

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του αυτοτελούς τμήματος βίας και παρενόχλησης της Επιθεώρησης Εργασίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής.





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Ελεύθερος με όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης

Καιρός: πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας