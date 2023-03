Υγεία - Περιβάλλον

Νέο Ηράκλειο - Άνοια: Το πρώτο Κέντρο Ημέρας και Κινητή Μονάδα (εικόνες)

Η Υφυπουργός Υγείας εγκαινίασε το Κέντρο Ημέρας και την Κινητή Μονάδα για την υποστήριξη ασθενών με άνοια.

Ένα νέο Κέντρο Ημέρας και Κινητή Μονάδα για την υποστήριξη ασθενών με άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών του εγκαινιάστηκε την Δευτέρα στον Δήμο Νέου Ηρακλείου.

Τα εγκαίνια τέλεσε η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, με την Δομή και την κινητή Μονάδα να ξεκινούν αμέσως την λειτουργία τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας:

«Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών και την πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητήριου για την Άνοια Παρασκευή (Βούλα) Σακκά, μετά από διαγωνισμό, που πραγματοποίησε το Υπουργείο Υγείας.

Το Κέντρο Ημέρας αυτό περιλαμβάνεται στις 106 νέες Δομές Ψυχικής Υγείας που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το Κέντρο Ημέρας στεγάζεται σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Ν. Ηρακλείου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες.

Η νέα Δομή και η κινητή Μονάδα θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ασθενών με άνοια και ήπιες νοητικές διαταραχές και των φροντιστών τους του Δήμου Ν. Ηρακλείου, καθώς και των όμορων Δήμων, που δεν διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την άνοια.

Το Κέντρο Ημέρας διαθέτει υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης ατόμων με προβλήματα μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών, καθώς και ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των φροντιστών τους και του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Επίσης, προσφέρει διασύνδεση με τις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και του νομού.

Η Δομή στελεχώνεται από 9μελές προσωπικό που περιλαμβάνει 2 ψυχολόγους, νευρολόγο, κοινωνική λειτουργό, 2 νοσηλευτές, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, και τους απαραίτητους διοικητικούς υπαλλήλους.

Τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας συμπληρώνει Κινητή Μονάδα για να παρέχει φροντίδα κατ’ οίκον σε άτομα με άνοια ή άλλες νοητικές διαταραχές και σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση άνοιας, τόσο στην περιοχή του δήμου Ν. Ηρακλείου όσο και στους όμορους δήμους.

Η Κινητή Μονάδα παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης για την πρόληψη της νόσου, νευροψυχολογική αξιολόγηση, νοσηλευτικές οδηγίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών και των φροντιστών τους.

Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με την κοινότητα και συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, με τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των δήμων και τα Κέντρα Υγείας.

Η κινητή μονάδα στελεχώνεται με δύο ψυχολόγους, νευρολόγο, κοινωνική λειτουργό και δύο νοσηλευτές.

Τα ραντεβού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες κλείνονται μέσω τηλεφώνου στο 2102827744 και μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση irakleioattikis@alzheimerathens.gr, ενώ η αξιολόγηση των περιστατικών που αιτούνται να λάβουν υποστήριξη κατ’ οίκον γίνεται από τον Κοινωνικό Λειτουργό της Κινητής Μονάδας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε:

"Στη χώρα μας 160.000 άτομα νοσούν από άνοια και άλλα 280.000 άτομα έχουν ήπια νοητική διαταραχή, που αποτελεί τον προθάλαμο της άνοιας. Αν υπολογίσουμε ότι για κάθε ασθενή επηρεάζεται η ζωή δύο έως τριών μελών της οικογένειας ως φροντιστές τους, η πάθηση αφορά σε 1 εκατ. Έλληνες. Σήμερα για να υποστηρίξουμε τους ασθενείς και τους φροντιστές τους εγκαινιάζουμε ένα Κέντρο Ημέρας και μία Κινητή Μονάδα για την άνοια στο Ν. Ηράκλειο, που λειτουργεί δωρεάν για όλους τους πολίτες. Η νέα Δομή ιδρύεται μετά από διαγωνισμό, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και τίθεται από σήμερα σε λειτουργία σε χώρο που προσέφερε ο δήμος Ν. Ηρακλείου. Συνεχίζουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου με τα εγκαίνια περαιτέρω δομών Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα, με την απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καθώς προς τούτο έχουν ήδη εκδοθεί 66 άδειες λειτουργίας». Η λειτουργία των νέων δομών εμπεριέχεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο καταρτίσαμε με ορίζοντα δεκαετίας και εγκρίθηκε πρόσφατα από την Βουλή".

Στην τέλεση των εγκαινίων του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας παρέστησαν ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας Ιγνάτιος εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, οι Αντιπεριφερειάρχες Ιωάννης Κεχρής, Λουκία Κεφαλογιάννη και Βασίλης Γιαννακόπουλος, η υποδιοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μαρίζα Οικονόμου, ο Δήμαρχος Ν. Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος, οι αντιδήμαρχοι, οι εργαζόμενοι της Δομής και πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής, που προσήλθαν για να ενημερωθούν για τις νέες παρεχόμενες υπηρεσίες».

