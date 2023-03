Υγεία - Περιβάλλον

ENDOLIFT: Το πρώτο ημιεπεμβατικό λίφτινγκ στην Ελλάδα από τον πλαστικό χειρουργό Πέτρο Σαράκη (βίντεο)

Καλεσμένος στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 ήταν ο πλαστικός χειρουργός Πέτρος Σαράκης, ο οποίος μίλησε για το πρώτο στην Ελλάδα λέιζερ Endolift.

Ο πλαστικός χειρουργός Πέτρος Σαράκης παρουσίασε το πρώτο και μοναδικό αυθεντικό λέιζερ Endolift στην Ελλάδα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Το Endolift είναι μια καινοτόμα τεχνική λέιζερ για σύσφιξη του δέρματος του προσώπου, του λαιμού και του σώματος και για λιποδιάλυση. Μέσω οπτικής ίνας γίνεται κάτω από το δέρμα, με τοπική αναισθησία στο ιατρείο. Τα αποτελέσματα αρχίζουν να είναι ορατά στους τέσσερις μήνες. Το Endolift γίνεται σε μία συνεδρία και τα αποτελέσματα διαρκούν για χρόνια.

Ο πλαστικός χειρουργός Πέτρος Σαράκης είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος γιατρός που χειρίζεται το Endolift στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν έναν χρόνο και ο μοναδικός που έχει εκπαιδευθεί από τους δύο πρωτοπόρους της τεχνικής στο Κόμο και το Μιλάνο. Διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα το αυθεντικό λέιζερ Endolift στην Ελλάδα, το οποίο είναι εγκεκριμένο για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του από το αμερικανικό FDA.

Ο κ. Σαράκης τόνισε στην εκπομπή «Το Πρωινό», πως το Endolift δεν είναι νήματα ή απλώς λέιζερ με οπτική ίνα και για αυτό θα πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν παραπλανητικές διαφημίσεις.

Ο Dr Πέτρος Σαράκης εισήχθη στην Ιατρική Σχολή το 1991 και από το 2003 ασχολείται με την ιατρική αισθητική, ενώ από το 2007 έως σήμερα ως ειδικός πλαστικός χειρουργός, έχει διενεργήσει πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων. Όπως δήλωσε, η γνώση και η εμπειρία του χειρουργικού λίφτινγκ εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα και για το Endolift.

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική γίνεται στις καλύτερες κλινικές Πλαστικής Χειρουργικής στον κόσμο, από το Ιράν έως την Ιταλία, το Λονδίνο, τις ΗΠΑ και την Βραζιλία. Στην Ελλάδα γίνεται αποκλειστικά στο ιατρείο του Dr Σαράκη, στην Λεωφ. Μεσογείων 41, στην περιοχή των Αμπελοκήπων στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.sarakis.com/endolift και στο τηλέφωνο 2107799210.

